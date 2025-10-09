Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Генеральний штаб ЗСУ змінив назви трьох із шести напрямків фронту, які виділяють на Донеччині. Рішення пов’язали з переходом ЗСУ на корпусну структуру, а також зі зміною оперативної ситуації. Так, Сіверський напрямок став Слов’янським, Торецький — Костянтинівським, а Новопавлівський — Олександрівським.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Таким чином, від 8 вересня 2025 року на Донеччині Генеральний штаб ЗСУ офіційно виділяє такі напрямки:

Лиманський (бої на півночі Донеччини, у районі Лимана);

Слов’янський (бої у районі Сіверська);

Краматорський (бої у районі Часового Яру);

Костянтинівський (бої поблизу Торецька);

Покровський (бої в районі Покровська);

Олександрівський (бої на межі Донецької та Дніпропетровської областей, а також прилеглих населених пунктів).

Нагадаємо, від початку Добропільської операції російські війська втратили понад 12 тисяч особового складу. Українські захисники продовжують контрнаступальні дії, аби завадити окупантам просуватися поблизу Добропілля та Покровська.