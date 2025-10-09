Підтримайте Вільне Радіо
Генеральний штаб ЗСУ змінив назви трьох із шести напрямків фронту, які виділяють на Донеччині. Рішення пов’язали з переходом ЗСУ на корпусну структуру, а також зі зміною оперативної ситуації. Так, Сіверський напрямок став Слов’янським, Торецький — Костянтинівським, а Новопавлівський — Олександрівським.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Таким чином, від 8 вересня 2025 року на Донеччині Генеральний штаб ЗСУ офіційно виділяє такі напрямки:
Нагадаємо, від початку Добропільської операції російські війська втратили понад 12 тисяч особового складу. Українські захисники продовжують контрнаступальні дії, аби завадити окупантам просуватися поблизу Добропілля та Покровська.