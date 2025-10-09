Підтримати
Військові перейменували частину напрямків фронту на Донеччині: що змінилося

В'ячеслав Попович
Генеральний штаб ЗСУ змінив назви трьох із шести напрямків фронту, які виділяють на Донеччині. Рішення пов’язали з переходом ЗСУ на корпусну структуру, а також зі зміною оперативної ситуації. Так, Сіверський напрямок став Слов’янським, Торецький — Костянтинівським, а Новопавлівський — Олександрівським.

 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Таким чином, від 8 вересня 2025 року на Донеччині Генеральний штаб ЗСУ офіційно виділяє такі напрямки:

  • Лиманський (бої на півночі Донеччини, у районі Лимана);
  • Слов’янський (бої у районі Сіверська);
  • Краматорський (бої у районі Часового Яру);
  • Костянтинівський (бої поблизу Торецька);
  • Покровський (бої в районі Покровська);
  • Олександрівський (бої на межі Донецької та Дніпропетровської областей, а також прилеглих населених пунктів).

Нагадаємо, від початку Добропільської операції російські війська втратили понад 12 тисяч особового складу. Українські захисники продовжують контрнаступальні дії, аби завадити окупантам просуватися поблизу Добропілля та Покровська.

