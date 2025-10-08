Ситуація поблизу Добропілля та Покровська. Фото: DeepState

Від початку Добропільської операції російські війська втратили понад 12 тисяч особового складу. Українські захисники продовжують контрнаступальні дії, аби завадити окупантам просуватися поблизу Добропілля та Покровська.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, нині вище військове командування приділяє “особливу увагу” Добропільській операції. Українські бійці продовжують контрнаступальні дії, аби не дати загарбникам просунутися в районах Покровська та Добропілля.

Так, від 21 серпня 2025-го загальні втрати окупантів на цьому відтинку становлять 12 тисяч людей, з яких понад – безповоротні для окупантів втрати.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку від початку доби російські війська здійснили двадцять п’ять спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах Затишку, Заповідного, Красного Лимана, Разіного, Новоекономічного, Миролюбівки, Дачного, Муравки. А ще в напрямку Покровська та Філія.

Сили оборони стримують натиск та вже відбили двадцять одну атаку, запевнили у відомстві.

Що передувало

11 серпня аналітики з проєкту DeepState заявили про “активне” просування російських військ на північ між Добропіллям та Дружківкою. Там зазначили, що загарбники обходять фортифікації ЗСУ та закріплюються у Кучеровому Яру, Золотому Колодязі та Веселому. Таким чином вони, ймовірно, готуються до подальшого наступу.

Згодом українські військові офіційно відреагували на заяви аналітиків про російські “активні просування у районі Добропілля”. У оперативно-стратегічному угрупуванні військ “Дніпро” (раніше — “Хортиця”) визнали, що поблизу Добропілля діють російські диверсійно-розвідувальні групи. Втім, військові стверджують, що просування ДРГ не означає повний перехід частини українських територій під російський контроль.

На 12 серпня українські оборонці на Покровському напрямку знищили частину диверсійно-розвідувальних груп, розповіли Вільному Радіо у Генштабі ЗСУ. Для стабілізації ситуації залучили додаткові сили.

На цьому напрямку смугу відповідальності зайняв перший корпус НГУ “Азов”. Станом на вечір 13 серпня його бійцям вдалося ліквідувати 151 загарбника, поранити ще 80, а також взяти у полон вісьмох.

На початку доби 14 серпня у Донецькій обласній ВА заявили, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію поблизу Добропілля.

Під кінець тієї доби речник ОСУВ “Дніпро” Віктор Трегубов заявив, що росіяни, які проривалися невеликими групами поблизу Добропілля, згодом об’єдналися у два більші підрозділи, кожен з яких налічує десятки військових. Вони змогли подолати першу лінію українських оборонних споруд, однак не мають сил для утримання території, яку пройшли.

Нагадаємо, у 1-му корпусі “Азов” розповіли американським журналістам, як українські сили зупинили окупантів під час прориву під Добропіллям. Там кажуть, що ситуацію “була вже критичною”, коли підрозділ зайшов на напрямок. Загалом на відтинку воювали 40 тисяч оборонців проти 100 тисяч росіян.