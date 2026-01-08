На Донеччині проводять опитування молоді віком про її потреби: як поділитися думками

Ілюстративне фото: Вільне радіо

Жителів регіону віком 14-35 років та молодіжних працівників Донецької області закликають пройти опитування, аби зібрати дані про їхні актуальні потреби, інтереси й виклики. На основі зібраної інформації Донецький обласний молодіжний центр планує вдосконалювати річні програми, які вже підготував та планує реалізувати.

Про це повідомили у пресслужбі Микільської селищної військової адміністрації.

Серед ініціатив, які можуть покращити з урахуванням отриманих відгуків, — програма клубу “ПідлітОК!”, профорієнтаційні зустрічі, психологічні зустрічі для молоді та молодіжних працівників/працівниць, а також розвиток та підтримка учнівського самоврядування в межах програми “Молодіжна демократія”.

Пройти опитування можна за посиланням. Воно є анонімним, автори стверджують, що отримані дані будуть застосовувати виключно для узагальнення позиції молоді регіону. Заповнити анкету можуть не лише люди, які перебувають безпосередньо у Донецькій області, але і переселенці в інших регіонах України, а також за кордоном.

Опитування проводять Донецький обласний молодіжний центр спільно з управліннямсім’ї, молоді та масових заходів навчально-патріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації.

