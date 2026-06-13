На Донеччині рятувальники ДСНС працюють лише в 12 із 46 громад: де саме ще виїжджають на виклики

Робота рятувальників в Донецькій області 12 червня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

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Станом на середину червня 2026 року на підконтрольній українському уряду частині території Донецької області підрозділи ДСНС працюють лише у 12 громадах. До повномасштабного вторгнення Росії рятувальники працювали в усіх 46 громадах. Розповідаємо, де на Донеччині рятувальники ДСНС ще виїжджають на виклики.

Про ситуацію з рятувальниками на Донеччині Вільному Радіо розповів начальник Головного управління ДСНС України у Донецькій області Яков Немикін.

За його словами, до початку російської агресії донецький гарнізон ДСНС був одним із найбільших в Україні за чисельністю особового складу та кількістю техніки, але повномасштабне російське вторгнення суттєво змінило ситуацію.

“У нас залишилося 12 територіальних громад із 46 [підконтрольних на початок 2022 року]”, — говорить начальник управління.

Зазначимо, станом на червень 2026 року підрозділи ДСНС Донеччини продовжують виїжджати на виклики в девʼять громад Краматорського району — Андріївську, Дружківську, Краматорську, Миколаївську, Новодонецьку, Олександрівську, Святогірську, Слов’янську та Черкаську, а також у три громади Покровського району — Білозерську, Добропільську та Криворізьку.

Попри умови постійних обстрілів, ДСНС продовжує реалізовувати проєкт “Офіцер-рятувальник громади” в населених пунктах, де дозволяє безпекова ситуація. Завдяки проєкту організовують заходи цивільного захисту, профілактичну роботу з населенням, евакуацію людей та реагування на надзвичайні події.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо поговорили з начальником Головного управління ДСНС України у Донецькій області Яковом Немикіним про те, як у 2026 році змінилася робота ДСНС на Донеччині та з якими викликами стикаються рятувальники.