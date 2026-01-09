Вакцинація. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб уже отримав відповідну вакцину. Найближчим часом її мають розподілити між медзакладами регіону, де й проводитимуть щеплення.

Про це повідомили в Донецькому ОЦКПХ МОЗ.

Безкоштовно щепитися проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) можуть дівчата віком від 12 років до 13 років 11 місяців 29 днів. Вакцинацію їм проводитимуть одноразово із застосування 9-валентного препарату.

“Згідно з результатами численних міжнародних досліджень, доведено, що одна доза вакцини проти ВПЛ є ефективною для осіб без імунодефіцитних станів. Саме тому понад 80 країн світу вже перейшли на однодозову схему вакцинації проти вірусу папіломи людини”, — пояснили в медзакладі.

Там додали, що для дітей, які постраждали від сексуального насильства, щеплення проти вірусу папіломи людини починають проводити з 9 років. Те саме стосується і дівчат, які живуть із ВІЛ. Водночас їм, а також дівчатам з іншими імунодефіцитними станами рекомендують застосовувати триразову схему вакцинації проти ВПЛ незалежно від віку.

Коли саме препарат стане доступним для щеплення, у Донецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб не повідомили. Водночас у Донецькій ОВА зауважили, що отримати інформацію про наявність вакцини в медичних закладах Донеччини можна за посиланням.

Як повідомили в низці військових адміністрацій регіону, по щеплення необхідно звернутися до сімейного лікаря або педіатра за місцем обслуговування.

Нагадаємо, в Дніпрі запрацювала амбулаторія Великоновосілківської громади. Наразі охочих там прийматимуть четверо лікарів.