Поліціянти. Ілюстративне фото: Національна поліція України

На Донеччині працівники поліції могли побити підлітка 2008 року народження — вперше публічно про цей випадок розповіли в Офісі омбудсмана з прав людини. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що інформацію про побиття дитини 2008 року народження Офіс омбудсмана отримав від Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА. За їхніми даними, цей випадок стався у квітні 2026-го — тоді працівники поліції завдали підлітку ударів по голові та продовжували бити, коли він впав.

Згодом юнака поклали на капот авто — це спричинило додаткові травми. Постраждалого госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу, зазначив Дмитро Лубінець. Більше деталей про цей інцидент він не надав.

“Щойно наша інституція дізналася про цей випадок — ми відразу відреагували. Усі обставини мають бути встановлені, а винні — притягнуті до відповідальності. Жодне службове посвідчення не може бути індульгенцією для насильства”, — зазначив посадовець.

Він уточнив, що за ініціативи представника з прав людини в місцях несвободи Віталія Нікуліна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції.

“Важко уявити, що дитина може зазнати такого поводження з боку правоохоронців, які за законом мають захищати права та безпеку громадян. Для правової держави це — немислима ситуація”, — написав Лубінець.

