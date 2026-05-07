ЄСПЛ зобов’язав Росію переглянути вирок Олександру Марченку, якого викрали в Донецьку та засудили до 10 років за “шпигунство”

Олександр Марченко. Фото: Zmina

Європейський суд з прав людини визнав, що Росія допустилася порушень під час винесення вироку українцю Олександру Марченку. У грудні 2018 року чоловіка викрали бойовики в окупованому Донецьку, а згодом передали російській ФСБ. У листопаді 2020-го Марченка вже на території країни-агресорки засудили за “шпигунство” до 10 років ув’язнення. Цей вирок зобовʼязали переглянути.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо повідомив адвокат Олександра Марченка, Євгеній Смірнов.

Європейський суд з прав людини задовольнив скаргу захисту Олександра Марченка щодо порушень, яких допустився російський суд під час вироку чоловіку у листопаді 2020 року. Тоді окупанти закидали йому “приготування до придбання і незаконного переміщення з території РФ продукції військового призначення і шпигунство”.

Однак, як йдеться в ухвалі ЄСПЛ, проти Олександра використали свідчення людей, яких він так і не зміг допитати особисто — це порушення Європейської конвенції з прав людини. Водночас Росія вийшла з Ради Європи у вересні 2022 року, тож більше не є учасницею Конвенції. Однак, вважають у суді, події відбулися раніше, тож вони мають право розглянути цю справу та зобов’язали країну-агресорку переглянути винесений вирок.

“Тепер звинувачення Росії у фундаментальних порушеннях права не є лише словами захисту, а й підкріплені рішенням ЄСПЛ”, — підкреслив Євгеній Смірнов.

Він додав, що це не єдине звернення Олександра Марченка до Європейського суду з прав людини. На розгляді там перебуває ще одна скарга на дії влади Росії — у грудні 2018-го чоловіка затримали бойовики в окупованому Донецьку, а згодом утримували в катівні “Ізоляція”. Після цього його доставили до кордону України та РФ, де передали представникам ФСБ.

Майже два з половиною місяці Марченка утримували у депортаційному центрі Краснодарського краю за допомогою адміністративних арештів. Згодом його помістили до слідчого ізолятору та відкрили “кримінальну справу”. Зрештою українця засудили до 10 років увʼязнення.

