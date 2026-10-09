Список критичних підприємств у Донецькій області: повний список на жовтень 2026 року

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Станом на 1 жовтня 2026 року в Донецькій області було 216 підприємств, установ і організацій, які мали статус критично важливих і могли бронювати працівників від мобілізації. За вересень перелік поповнився двома новими учасниками, а виключень не було. Публікуємо повний список критичних підприємств у Донецькій області на жовтень 2026 року.
Цю інформацію Вільному Радіо надали в департаменті економіки Донецької обласної державної адміністрації у відповіді на інформаційний запит.
Так, за вересень право бронювати військовозобов’язаних співробітників від мобілізації на Донеччині отримали:
Нагадаємо, на двох дорогах місцевого значення на Донеччині планують оновити покриття та укріпити узбіччя. Роботи охоплять дороги Олександрівка — Єлизаветівка — Надія та Черкаське — Новомиколаївка — Билбасівка. Підрядників уже визначили, а завершити роботи мають до кінця листопада 2026 року. Гроші на ремонт виділили з резервного фонду державного бюджету.