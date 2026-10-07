На Донеччині ремонтуватимуть дві ділянки місцевих доріг: скільки витратять

Укладання асфальту. Ілюстративне фото: ТОВ “Славдорстрой”

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На двох дорогах місцевого значення на Донеччині планують оновити покриття та укріпити узбіччя. Роботи охоплять дороги Олександрівка — Єлизаветівка — Надія та Черкаське — Новомиколаївка — Билбасівка. Підрядників уже визначили, а завершити роботи мають до кінця листопада 2026 року. Гроші на ремонт виділили з резервного фонду державного бюджету.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендерної документації на сайті публічних закупівель Prozorro та договору на виконання робіт.

Що ремонтуватимуть на дорогах

Перша закупівля стосується дороги місцевого значення О0503 Олександрівка — Єлизаветівка — Надія. Підрядник відповідатиме за ділянку 18,3 кілометра.

За технічним завданням, на цій дорозі мають зняти близько пʼяти сантиметрів старого асфальту на площі майже 26,6 тисячі квадратних метрів. Після цього облаштують новий вирівнювальний шар.

Старе покриття планують використати повторно. Матеріалом, який залишиться після його зняття, мають укріпити близько 14,7 тисячі квадратних метрів узбіч.

Друга закупівля охоплює 22,3 кілометра дороги С051420 Черкаське — Новомиколаївка — Билбасівка.

Тут мають зняти та замінити понад 36,4 тисячі квадратних метрів старого асфальтованого покриття. Матеріал використають повторно — планують укріпити узбіччя на ділянці.

Водночас загальні 40,6 кілометра — це протяжність доріг, які охоплюють два договори, а не довжина ділянок, де повністю замінять асфальт. Конкретні місця проведення робіт визначатимуть за завданнями та дефектними актами замовника.

Загалом за двома закупівлями старе покриття мають зняти на площі майже 63 тисячі квадратних метрів.



Про перекриття доріг для ремонту не йдеться, втім може бути обмежений рух однією смугою.

На роботи за двома договорами спрямують понад 121 мільйон гривень: що відомо про підрядників

Замовником обох закупівель виступив Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА.

Утримання дороги Черкаське — Новомиколаївка — Билбасівка — цього разу коштуватиме 68,7 мільйона гривень з ПДВ. Займатиметься ним ТОВ “Славдорстрой”. Ця компанія регулярно отримує підряди на ремонт доріг на Донеччині. Вільне Радіо вже писало про “Славдорстрой” у матеріалі про найбільших дорожніх підрядників регіону: зокрема, компанія ремонтувала дороги у Костянтинівці та виконувала роботи на дорозі між Софіївкою і Дружківкою.

Бенефіціарним власником фірми є Олександр Ломакін. Також він є співвласником компанії ТОВ “Славспецтех”. 9% акцій цієї компанії через ТОВ “Слав Групп” належать Едуарду Бондаренку, який є бізнес-партнером колишнього народного депутата від Краматорська Максима Єфімова. За даними картки учасника публічних закупівель в Prozorro, із 2017 року компанія уклала з Департаментом розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА 95 договорів на загальну суму понад 2,8 мільярда гривень. Втім працює і з іншими замовниками.

Дані картки ТОВ “Славдорстрой” як учасника публічних закупівель в Prozorro. Скриншот BI Prozorro

На експлуатаційне утримання дороги Олександрівка — Єлизаветівка — Надія уклали договір на 52,4 млн грн з ПДВ. Підрядником стало ТОВ “Білдгруп”. Відповідно до даних з реєстрів, вони працюють з 2014 року, а беруть участь в держзакупівлях з 2020. На Донеччині працюють з того ж часу, але замовників мають не тільки в цьому регіоні.

Загальна вартість двох договорів становить понад 121 млн грн. Обидві закупівлі фінансуватимуть із Резервного фонду державного бюджету. Кошти передбачили на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.



Завершити передбачені закупівлями роботи мають до 30 листопада 2026 року. Обидва договори діятимуть до кінця року, а в частині розрахунків — доки сторони повністю не виконають свої зобовʼязання.

Раніше ми писали про експлуатаційне утримання частини автомобільної дороги місцевого значення С050116 Софіївка — Новополтавка. На нього планують витратити понад 8 млн грн. Фінансують роботи також з Резервного фонду держбюджету.