На Донеччині замовили утримання 3,4 км дороги за понад 8 млн грн: які роботи запланували

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У вересні 2026 року Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА оголосив закупівлю на експлуатаційне утримання 3,4 кілометра автомобільної дороги місцевого значення С050116 Софіївка — Новополтавка. Очікувана вартість робіт становить 8,13 млн грн без ПДВ. Договір має діяти до 30 листопада 2026 року.

Про відповідний тендер журналісти Вільного Радіо дізналися із системи електронних закупівель Prozoro.

Попри назву “експлуатаційне утримання”, у технічній документації передбачені роботи з дорожнім покриттям. Зокрема, планують зняти фрезою верхні 5 сантиметрів старого асфальту на площі майже 5 тисяч квадратних метрів, а потім покласти на цій ділянці новий асфальт — майже 590 тонн. Для зчеплення шарів використають ще понад 2,5 тонни бітумної емульсії.

Також підрядник має укріпити 2 700,85 квадратного метра узбіч асфальтовою крихтою, яку отримають після видалення старого покриття дороги. Для цього використовуватимуть автогрейдери та вібраційні котки.

Ділянка автомобільної дороги місцевого значення С050116 між селами Софіївка та Новополтавка на Донеччині, яку планують частково відремонтувати. Скриншот: Вільне Радіо

Загальна довжина ділянки становить 3,4 кілометра, однак нове асфальтове покриття не передбачене по всій її довжині. Площа фрезерування та подальшого асфальтування становить 4 919 квадратних метрів. Це відповідає приблизно 700-800 метрам дороги за ширини проїзної частини 6-7 метрів. Тобто роботи зосередять на окремих ділянках дорожнього полотна.

На вартість робіт впливають, зокрема, умови їх виконання. Через те, що ремонт виконуватимуть без повного перекриття дороги, а транспорт рухатиметься сусідньою смугою, до вартості роботи та техніки застосували коефіцієнт 1,2, тобто збільшення на 20%.

Окремим рядком у кошторисі передбачили 928,75 тис. грн без ПДВ на “покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт”. Це близько 11,4% від вартості підряду.

Фінансування закупівлі передбачене коштом Резервного фонду державного бюджету.

Участь у відкритих торгах з особливостями взяла одна компанія — ТОВ “БІЛДГРУП”. Підприємство запропонувало на приблизно 64,8 тис. грн менше за очікувану вартість закупівлі.

За даними аналітичної системи YouControl, компанія ТОВ “БІЛДГРУП” зареєстрована у 2014 році, її директор — Сергій Мудренко. Власниками є Віктор Коркішко (60%) та Олександр Гарбуз (40%), а компанія входить до корпоративної групи “Група Віктора Коркішко”.

Основний вид діяльності “БІЛДГРУП” — будівництво житлових і нежитлових будівель. Станом на червень 2026 року у компанії було 55 працівників. За даними YouControl, у 2025 році її дохід становив 333,5 млн грн, а чистий прибуток — 3,46 млн грн.

Станом на 23 вересня 2026 року замовник розглядає пропозицію компанії. Якщо договір укладуть, усі передбачені закупівлею роботи мають завершити до 30 листопада 2026 року.

Нагадаємо, за перші місяці 2026 року дві фірми отримали майже 393 млн грн на ремонт доріг Донеччини. Більше про ремонт доріг розповіли в окремому матеріалі.