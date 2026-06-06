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За перші п’ять місяців 2026 року тендери на ремонти доріг на Донеччині отримали дві компанії, які не вперше виграють подібні підряди в регіоні. Обидві фірми фігурують у кримінальних провадженнях. Розповідаємо, що відомо про ці закупівлі та які роботи виконуватимуть підрядники.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували відповідні тендери за перші п’ять місяців 2026 року, використовуючи аналітичну платформу BI-Prozorro.

За даними аналітичної системи, з початку 2026 року зареєстрували щонайменше 16 тендерів у дорожній сфері регіону. Втім, укласти контракти вдалося не за всіма оголошеннями.

Які тендери не вдалось реалізувати?

З поміж усіх знайдених лотів п’ять закупівель на загальну суму понад 154 млн грн не відбулися. Причиною скасування в усіх випадках стала відсутність учасників.

Найдорожчим серед таких лотів став тендер Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення з очікуваною вартістю 144,2 млн грн.

Через брак виконавців не змогли знайти підрядників і на два тендери щодо поточного ремонту доріг у Дружківці на суму майже 5 та 2,5 млн грн. З тієї ж причини не відбулися торги за двома тендерами щодо ремонту покриття після усунення аварій на водогоні у Краматорську на понад 2 та 1 млн грн.

Понад 205 млн грн для ТОВ “Славдорстрой” на капітальні ремонти та догляд за трасами

Найбільшу частку від успішних дорожніх торгів на початку 2026 року отримало ТОВ “Славдорстрой”. Компанія виграла п’ять тендерів на загальну суму понад 205 млн грн. Фірма була єдиним учасником цих торгів.

Найдорожчим для компанії став підряд на поточний ремонт автомобільних доріг Слов’янської громади вартістю 60 млн грн. За ці кошти підрядник зобов’язався виконати ремонт покриття вулиць із вирівнюванням поверхонь.

Ще понад 50,9 млн грн компанія отримає за експлуатаційне утримання 44 кілометрів автодороги між Олександрівкою та Краматорськом. Проєкт передбачає регулярний догляд за проїзною частиною, усунення ям на дорогах та очищення узбіч.

Також “Славдорстрой” обслуговуватиме ще дві місцеві дороги: Слов’янськ — Адамівка (понад 13 км) — 35,4 млн грн та Некремінне — Високопілля — Очеретине (13,5 км) — 30,7 млн грн.

Крім цього, компанія отримала підряд на ремонт асфальту на дорогах Краматорської громади вартістю 28,6 млн грн.

Що відомо про компанію?

ТОВ “Славдорстрой” зареєстроване у селищі Райгородок Краматорського району та працює з 2015 року. Кінцевим бенефіціарним власником компанії за даними ЄДР є Олександр Ломакін.

У матеріалі «“Старі знайомі” ринку: хто доглядав за дорогами Донеччини у 2025-му та скільки їм за це заплатили» ми вже розповідали, що компанію пов’язують із очільником Донбасенерго Едуардом Бондаренком як із головною фігурою бізнес-групи, до якої відносять підприємство.

За інформацією аналітичної системи YouControl, компанія неодноразово привертала увагу правоохоронців. Зокрема, її підозрювали у використанні субпідрядників з ознаками фіктивності та ймовірному розкраданні бюджетних коштів на ремонтах доріг у Донецькій та Харківській областях.

Шість підрядів на понад 187 млн грн для ТОВ “Білдгруп”

Решту успішних дорожніх закупівель в області за перші п’ять місяців року отримало краматорське ТОВ “Білдгруп”. Фірма підписала шість контрактів на загальну суму понад 187 млн грн. Як і у випадку з попереднім підрядником, конкурентів на торгах у компанії не було.

Найбільшим тендером для “Білдгруп” стало експлуатаційне утримання автодороги Олександрівка — Курицине (28 кілометрів). За регулярне прибирання, ліквідацію ям та утримання цієї ділянки у проїзному стані фірмі заплатять 74,9 мільйона гривень.

Також компанія уклала ще три договори на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення:

траси Карпівка — /Олександрівка — Єлизаветівка/ (майже 14 км) — 28,4 млн грн;

дороги Слов’янськ — Майдан (окремі ділянки загальною протяжністю близько 11 км) — 27,9 млн грн;

автошляху Запаро-Мар’ївка — Високопілля (майже 11 км) — 22,4 млн грн.

Крім обслуговування районних трас, “Білдгруп” виконуватиме поточний ремонт асфальтового покриття у Краматорську на суму 25,6 мільйона гривень, а також догляд за ділянкою (5,8 км) дороги Олександрівка — Єлизаветівка — Надія за 7,4 мільйона гривень.

Що відомо про компанію?

ТОВ “Білдгруп” зареєстроване у Краматорську та працює на ринку понад 10 років. Стрімке зростання кількості замовлень від держави у компанії почалося з 2023 року.

За інформацією YouControl, фірма фігурує у кількох кримінальних провадженнях, пов’язаних із можливими зловживаннями бюджетними коштами. Зокрема, одне з проваджень стосувалося ремонту доріг у Дружківці, де, за версією слідства, у документах могли завищувати вартість матеріалів та обсяги виконаних робіт.

Нагадаємо, у січні-квітні 2026 року в Донецькій області через систему публічних закупівель Prozorro провели 85 тендерів на оборонні потреби — зокрема на безпілотні системи, засоби радіоелектронної боротьби, інженерний захист і забезпечення позицій. У матеріалі ми проаналізували, на які напрями спрямували найбільші суми.