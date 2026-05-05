У січні-квітні 2026 року в Донецькій області через систему Prozorro оголосили 85 закупівель на потреби оборони — це, зокрема, безпілотні системи, засоби радіоелектронної боротьби, інженерний захист та забезпечення позицій. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, на що саме спрямували найбільше грошей.
До вибірки увійшли закупівлі військових частин, органів місцевого самоврядування та комунальних установ, які здійснювали витрати на оборонні або пов’язані з ними потреби.
Загальна вартість проаналізованих договорів становить понад 145 млн грн. Найбільше коштів спрямували на безпілотники, системи радіоелектронного захисту та інженерне облаштування.
На безпілотні літальні апарати та авіаційні комплекси витратили 54,3 млн грн. Ще понад 42,1 млн грн спрямували на системи радіоелектронної боротьби та захисту об’єктів критичної інфраструктури. На зведення огорож та інших захисних інженерних конструкцій витратили 5,9 млн грн.
Окремо фінансували забезпечення позицій та інфраструктури:
На індивідуальний захист (шоломи, бронежилети) спрямували майже 916 тис. грн, на генератори та автономні джерела живлення — близько 280 тис. грн, ще близько 55 тис. грн — на технічне обслуговування телекомунікацій.
Серед закупівель безпілотників — квадрокоптери різних марок і моделей, а також безпілотні авіаційні комплекси. У межах окремих договорів постачали партії до 50 одиниць техніки.
У сфері радіоелектронної боротьби закуповували обладнання для приглушення сигналів і виявлення дронів. Серед нього — системи “Бульба”, “Дельфін”, “Кожан” і “Чуйка”.
Окремі проєкти стосувалися встановлення засобів РЕБ уздовж доріг у Слов’янській та Краматорській громадах — на це спрямували від 5 до 14,6 млн грн.
Інженерне облаштування включало будівництво огорож, встановлення металевих конструкцій і захисних сіток, облаштування антидронових коридорів, а також постачання матеріалів для укріплення позицій.
Найбільші суми на оборону протягом перших місяців 2026-го спрямували три замовники:
