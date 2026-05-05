Антидронові сітки на під'їзді до Дружківки, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

У січні-квітні 2026 року в Донецькій області через систему Prozorro оголосили 85 закупівель на потреби оборони — це, зокрема, безпілотні системи, засоби радіоелектронної боротьби, інженерний захист та забезпечення позицій. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, на що саме спрямували найбільше грошей.

Під час аналізу ми обрали категорії лотів, пов’язані з системами розвідки, безпілотними літальними апаратами, апаратурою для передавання радіосигналу та засобами спостереження. У Єдиному закупівельному словнику такі закупівлі позначають загальними кодами 347, 357, 349 та 316. Цей текст ми побудували на основі результатів пошуку за цими категоріями. До вибірки увійшли закупівлі військових частин, органів місцевого самоврядування та комунальних установ, які здійснювали витрати на оборонні або пов’язані з ними потреби.

Куди спрямували кошти

Загальна вартість проаналізованих договорів становить понад 145 млн грн. Найбільше коштів спрямували на безпілотники, системи радіоелектронного захисту та інженерне облаштування.

На безпілотні літальні апарати та авіаційні комплекси витратили 54,3 млн грн. Ще понад 42,1 млн грн спрямували на системи радіоелектронної боротьби та захисту об’єктів критичної інфраструктури. На зведення огорож та інших захисних інженерних конструкцій витратили 5,9 млн грн.

Окремо фінансували забезпечення позицій та інфраструктури:

маскувальні сітки — 5,8 млн грн;

деревина — 3,1 млн грн;

інші будівельні матеріали (бетон, щебінь, металоконструкції) — понад 1,8 млн грн.

На індивідуальний захист (шоломи, бронежилети) спрямували майже 916 тис. грн, на генератори та автономні джерела живлення — близько 280 тис. грн, ще близько 55 тис. грн — на технічне обслуговування телекомунікацій.

Дані з електронної системи публічних закупівель Prozorro. Створено за допомогою Flourish

Що саме закуповували

Серед закупівель безпілотників — квадрокоптери різних марок і моделей, а також безпілотні авіаційні комплекси. У межах окремих договорів постачали партії до 50 одиниць техніки.

У сфері радіоелектронної боротьби закуповували обладнання для приглушення сигналів і виявлення дронів. Серед нього — системи “Бульба”, “Дельфін”, “Кожан” і “Чуйка”.

Окремі проєкти стосувалися встановлення засобів РЕБ уздовж доріг у Слов’янській та Краматорській громадах — на це спрямували від 5 до 14,6 млн грн.

Інженерне облаштування включало будівництво огорож, встановлення металевих конструкцій і захисних сіток, облаштування антидронових коридорів, а також постачання матеріалів для укріплення позицій.

Хто закупив найбільше?

Найбільші суми на оборону протягом перших місяців 2026-го спрямували три замовники:

військова частина А0536 — 44,2 млн грн;

управління ЖКГ Слов’янської міської військової адміністрації — 39,3 млн грн;

військова частина А2120 — 37,4 млн грн (ця частина провела найбільші окремі закупівлі безпілотних комплексів — два договори на 24,4 млн грн і 10,5 млн грн).

Раніше ми розповідали, що російські війська передислоковують підрозділи з інших напрямків для посилення наступу на Покровській ділянці фронту. Вона залишається однією з найактивніших на Донеччині.