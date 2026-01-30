Підозрювані військовослужбовці разом зі співробітниками прокуратури. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Підозрювані могли систематично ухилятися від облаштування оборонних рубежів у Покровському районі, однак все одно отримувати кошти за відрядження в зону бойових дій через неправдиві документи.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

За версією слідства, фігурантами виявилися шість військових одного з інженерних підрозділів на Донеччині. Вони мали займатися облаштуванням фортифікацій у Покровському районі, проте насправді нібито перебували поза місцем проведення робіт.

Тим не менш, підозрювані могли подавати неправдиві відомості про свої відрядження в зону бойових дій. Через це командування військової частини начебто продовжувало виплачувати їм кошти.

Унаслідок таких дій держава могла зазнати збитків на понад 913 тисяч гривень, а підрозділ — втратити бойову готовність на цій ділянці фронту.

Військовим повідомили про підозру за частиною 4 статті 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом) та частиною 3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування щодо них триває. Питання обрання запобіжних заходів і відшкодування збитків державі ще вирішується.

