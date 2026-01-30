Денис Куликовський на лаві підсудних, Київ. Ілюстративне фото: Олег Горбачов

Верховний Суд України виніс остаточне рішення у справі Дениса “Палича” Куликовського, який був комендантом незаконної “в’язниці” “Ізоляція” в окупованому Донецьку. Його адвокат намагався домогтися перегляду рішення у Верховному Суді за допомогою касаційної скарги, однак останній залишив у силі вирок першої інстанції.

Про це повідомив адвокат Олег Горбачов, який представляв на процесі інтереси журналіста Станіслава Асєєва. Останній перебував у “Ізоляції” від 2017 по 2019 року.

Чинним залишили вирок, який Денису Куликовському призначили у Шевченківському райсуді Києва ще 3 січня 2024 року: 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Саме це покарання запрошувала сторона обвинувачення.

Для довідки: Касаційна скарга — це документ, який подають до вищого суду для перегляду рішення нижчої інстанції, якщо одна зі сторін не згодна з результатами розгляду справи. Касація є останньою можливістю оскаржити рішення, яке вже ухвалене на попередніх етапах судового процесу (першій або апеляційній інстанціях).

“Попри всі спроби “Палича” уникнути відповідальності, Верховний Суд визнав його провину обґрунтованою. Це рішення не лише закріплює покарання для особи, причетної до злочинів в “Ізоляції”, але й встановлює важливий прецедент, який дає надію іншим жертвам і свідкам насильства на справедливість”, — заявив адвокат Олег Горбачов.

У чому звинувачують Дениса Куликовського (“Палича”)

На своїй посаді підозрюваний, за даними слідства, катував цивільних, військовополонених, журналістів та волонтерів, яких загарбники запроторювали до незаконної в’язниці “Ізоляція” в Донецьку. “Палича” звинувачують також в тому, що він практикував ґвалтування полонених неприродним способом, катування електричним струмом, імітації розстрілу, замикання бранців на кілька годин у дерев’яну труну, забиту цвяхами, тощо.

Свою участь у катуваннях та допитах людей у “Ізоляції” Денис Куликовський підтвердив під час допиту, відеозапис якого опублікували незадовго після затримання фігуранта справи.

Розслідування по справі “Палича” завершили у червні 2022 року, після чого справу передали до суду. Засідання зробили закритими, тож журналісти не могли потрапити на них. Втім на оголошення вироку адвокат Асєєва обіцяє клопотати про допуск преси.

Нагадаємо, колишній працівник прокуратури з Донеччини після окупації частини регіону обійняв посаду “судді” так званого Харцизького міжрайонного суду “ДНР” і ухвалював рішення за законами псевдореспубліки. За це український суд заочно визнав його винним в участі у терористичній організації. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, що відомо про цю справу.