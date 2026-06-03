Посадовці хочуть створити електронний календар “Донеччина українська” — кажуть, що про це попросила громадськість. Він міститиме інформацію про “глибинне коріння регіону”, визвольний рух, новітню історію та боротьбу за незалежність. До наповнення календаря можна долучитися, як — читайте далі.
Там розповіли, що поштовхом до створення календаря “Донеччина українська” стало офіційне звернення громадських діячів, митців, істориків та ветеранів регіону. Мета проєкту — зібрати, систематизувати та зберегти “потужний масив історичної правди про ствердження України на теренах області, який залишався поза належною увагою суспільства”.
Електронна ініціатива включатиме інформацію про коріння Донеччини, визвольний рух, новітню історію, сучасних героїв та боротьбу за незалежність. Долучитися до формування календаря можуть:
представники громадянського суспільства;
науковці;
краєзнавці;
письменники;
культурологи;
журналісти;
інші зацікавлені та компетентні люди.
Вони увійдуть у склад тимчасової робочої групи, аби підготувати та розробити проєкт. Подати свою кандидатуру можна до 10 червня 2026 року на електронну скриньку — [email protected]. У листі потрібно зазначити:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
посаду або сферу діяльності (науковий ступінь, громадська організація тощо);
контактний номер телефона.
Додаткову інформацію щодо ініціативи надають за цим номером телефону: +38 (095) 062-06-88.