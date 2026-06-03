Посадовці хочуть створити електронний календар “Донеччина українська” — кажуть, що про це попросила громадськість. Він міститиме інформацію про “глибинне коріння регіону”, визвольний рух, новітню історію та боротьбу за незалежність. До наповнення календаря можна долучитися, як — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Донецькій ОДА.

Там розповіли, що поштовхом до створення календаря “Донеччина українська” стало офіційне звернення громадських діячів, митців, істориків та ветеранів регіону. Мета проєкту — зібрати, систематизувати та зберегти “потужний масив історичної правди про ствердження України на теренах області, який залишався поза належною увагою суспільства”.

Електронна ініціатива включатиме інформацію про коріння Донеччини, визвольний рух, новітню історію, сучасних героїв та боротьбу за незалежність. Долучитися до формування календаря можуть: