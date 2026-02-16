ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Станом на ранок 16 лютого в Україні внаслідок російських обстрілів без світла залишились споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині та Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочали скрізь, де це дозволяють безпекові умови.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

“У більшості регіонів країні вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності. Також в окремих регіонах застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі”, — сказав Артем Некрасов.

Додатково він зазначив, що в Україні фіксують знеструмлення і внаслідок несприятливих погодних умов. Без світла залишаються понад 178 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Миколаївській та Одеській областях.

Нагадаємо, 16 та 18 лютого 2026 року у Слов’янську та 16 лютого у Краматорську проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому у чотирьох будинках тимчасово перекриють газ.