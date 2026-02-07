Робота комунальників. Фото Вадим Філашкін

Автошляхи Донеччини досі вкриває ожеледиця. На дорогах працюють комунальники та підрядні організації, залучена спецтехніка. Водіїв просять бути уважними.

Про це пише голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, на дорогах регіону зараз працюють 14 одиниць техніки та 18 працівників комунальних і підрядних організацій.

“Розчищаємо, здійснюємо обробку протиожеледними матеріалами автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення. Координуємо роботу усіх служб, питання тримаємо на контролі — робимо все можливе, щоб убезпечити рух на Донеччині”, — написав голова ОВА.

Водіїв закликають бути особливо уважними: знижувати швидкість руху, дотримуватися безпечної дистанції та враховувати зміну дорожньої обстановки.Раніше ми розповідали, що у Краматорську через погіршення погодних умов тимчасово змінили маршрути автобусів і тролейбусів.