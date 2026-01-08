Опора ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Через нестабільну напругу у магістральних мережах в населених пунктах Донецької області почали застосовувати аварійні відключення електроенергії. У частині населених пунктів регіону тимчасово не діють графіки знеструмлення, світло може зникнути будь-якої миті.

Про знеструмлення повідомили у контакт-центрі Краматорська, а також у Дружківській міській військовій адміністрації.

Так, по Краматорську застосували аварійні відключення електроенергії у 10 черг, поки ситуація у магістральних мережах не стабілізується. Про знеструмлення повідомляють також у Дружківській міській військовій адміністрації.

“У зв’язку з низькою напругою у місті Дружківка застосовані графіки аварійних відключень. До стабілізації напруги”, — зазначили у ВА.

У Міненерго водночас повідомляють, що російські загарбники у ніч з 7 по 8 січня вкотре атакували вітчизняну енергосистему. Найбільше від цього постраждали сусідні до Донецької Дніпропетровська та Запорізька області.

Ще один фактор, який впливає на енергосистему України, — погода. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко 7 січня попередила, що через налипання снігу на лініях електропередач та ускладнення руху на дорогах в окремих населених пунктах можливі незаплановані знеструмлення.

Нагадаємо, через російський авіаудар по Краматорській громаді ввечері 6 січня без газу та тепла залишилися понад 200 абонентів багатоповерхівок. Окупанти понівечили обладнання однієї із міських котелень.