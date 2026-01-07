Підтримати
RU
Підтримати

Понад 200 абонентів у Краматорську залишилися без газу та тепла через російську атаку (деталі)

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Через російський авіаудар по Краматорській громаді ввечері 6 січня без газу та тепла залишилися понад 200 абонентів багатоповерхівок. Окупанти понівечили обладнання однієї із міських котелень. 

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”. 

За їхніми даними, вночі 6 січня війська країни-агресорки скинули авіабомбу ФАБ-500 на об’єкт критичної інфраструктури у Краматорську. Під атаку потрапили, зокрема, житлові будинки у прилеглому районі. 

“Газовики локалізували витоки газу. Через руйнацію обладнання котельні в одному з районів міста було перекрито газопостачання як на котельню, так і на будинки державного сектору Це означає, що наразі подача тепла мешканцям цього району неможлива”, — кажуть фахівці. 

Так, без блакитного палива залишилися 238 абонентів багатоповерхівок. Подачу перекрили з міркувань безпек — згідно з правилами безпеки системи газопостачання, через вибиті вікна, необхідність обстеження будинків і перевірки димовентиляційних каналів, пояснили у “Донецькоблгазі”. 

Відновити газопостачання зможуть лише після повної перевірки. 

Нагадаємо, два мікрорайони у Слов’янську внаслідок аварійної ситуації в системі водопостачання тимчасово залишились без води. Проблеми з нею також повернулися до Дружківки, однак через інші обставини.

Завантажити ще...