Наслідки російської атаки на Краматорськ, 6 січня. Фото: АТ "Донецькоблгаз"

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Через російський авіаудар по Краматорській громаді ввечері 6 січня без газу та тепла залишилися понад 200 абонентів багатоповерхівок. Окупанти понівечили обладнання однієї із міських котелень.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

За їхніми даними, вночі 6 січня війська країни-агресорки скинули авіабомбу ФАБ-500 на об’єкт критичної інфраструктури у Краматорську. Під атаку потрапили, зокрема, житлові будинки у прилеглому районі.

“Газовики локалізували витоки газу. Через руйнацію обладнання котельні в одному з районів міста було перекрито газопостачання як на котельню, так і на будинки державного сектору Це означає, що наразі подача тепла мешканцям цього району неможлива”, — кажуть фахівці.

Так, без блакитного палива залишилися 238 абонентів багатоповерхівок. Подачу перекрили з міркувань безпек — згідно з правилами безпеки системи газопостачання, через вибиті вікна, необхідність обстеження будинків і перевірки димовентиляційних каналів, пояснили у “Донецькоблгазі”.

Відновити газопостачання зможуть лише після повної перевірки.

Нагадаємо, два мікрорайони у Слов’янську внаслідок аварійної ситуації в системі водопостачання тимчасово залишились без води. Проблеми з нею також повернулися до Дружківки, однак через інші обставини.