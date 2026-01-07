Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Два мікрорайони у Слов’янську внаслідок аварійної ситуації в системі водопостачання тимчасово залишились без води. Проблеми з нею також повернулися до Дружківки, однак через інші обставини.

Про це повідомили у Слов’янській та Дружківській міських військових адміністраціях.

Так, у Слов’янську тимчасово без води залишилися мікрорайони Східний та Славкурорт. Водопостачання там призупинили до завершення ремонтних робіт, однак терміни не окреслили.

У Дружківці зранку 7 січня воду подають тільки на багатоповерхові будинки, стверджують у міській ВА. Причина рішення — “малий обсяг води”.

Нагадаємо, за останній місяць 2025 року з підконтрольної частини Донецької області вдалося евакуювати загалом приблизно 4,5 тисячі цивільних мешканців. Ці показники, хоч і зросли у порівнянні з листопадом, залишаються одними з найнижчих за 2025 рік. Попри російські обстріли й наступ, евакуація у регіоні поступово уповільнюється.