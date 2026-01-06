Евакуація з Дружківської громади. Фото: Дружківська міська ВА

За останній місяць 2025 року з підконтрольної частини Донецької області вдалося евакуювати загалом приблизно 4,5 тисячі цивільних мешканців. Ці показники, хоч і зросли у порівнянні з листопадом, залишаються одними з найнижчих за 2025 рік. Попри російські обстріли й наступ, евакуація у регіоні поступово уповільнюється.

Дані стосовно кількості евакуйованих цивільних мешканців за грудень Вільному Радіо повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

З евакуйованих у грудні на безкоштовне розселення погодились 224 людини. Їх поселили у місцях тимчасового проживання у Вінницькій, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Полтавській, Волинській, Чернівецькій, Рівненській, Харківській, Одеській областях, а також у шелтері БО «БФ «Спасемо Україну» на Київщині. Про це йдеться у відповіді від Департаменту соціального захисту ДонОДА.

Раніше у 2025 році за листопад евакуювати з Донеччини вдалося близько 3,8 тис. людей. У жовтні — приблизно 5,5 тисяч, у вересні — близько ще близько 11,1 тисячі людей.

Влітку евакуація йшла активніше: у серпні вивезли рекордні за рік 38,3 тисячі людей, у липні — 9,8 тисячі людей, а у червні — близько 8 тисяч. А від січня по травень 2025-го вдалося вивезти 36 тис. людей, йдеться у даних від обласної влади Донеччини.

Нагадаємо, як і протягом попередніх років вторгнення, у 2025 році система освіти у Донецькій області продовжувала поступово скорочуватись. Кількість закладів, їхніх працівників та здобувачів освіти вкотре зменшилася. Найбільш стрімким падінням відзначилися садочки та інші заклади для дошкільнят: за рік вони втратили майже половину своїх вихованців.