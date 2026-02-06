Підтримайте Вільне Радіо
Протягом 5 лютого поліція зафіксувала 1 285 ударів з боку країни-агресорки по підконтрольній Україні частині Донецької області. Попередньо, серед цивільних ніхто не поранений і не загинув, однак влучання також відбулися по лінії фронту та житлових кварталах.
Так, за даними поліції, вогнем перебували вісім населених пунктів регіону: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Новодонецьке й Черкаське, села Маяки та Привілля.
Слов’янськ пережив п’ять обстрілів. Росіяни вдарили по місту двома 250-кілограмовими авіабомбами, FPV-дроном і двома безпілотниками “Герань-2” — пошкоджені один багатоквартирний і шість приватних будинків, пожежна частина, чотири цивільні авто.
Краматорськ росіяни атакували двома FPV-дронами — пошкоджені приватний будинок і цивільне авто.
Унаслідок дронових атак у Дружківці пошкоджені два приватні будинки; у Миколаївці — два багатоквартирні будинки, магазин, об’єкт інфраструктури, три автомобілі; у Черкаському — два приватні будинки та авто.
На Маяки росіяни скинули 250-кілограмову авіабомбу — пошкоджена приватна оселя. Привілля російські війська двічі накрили з РСЗВ “Смерч” — пошкоджені 19 приватних будинків та дев’ять цивільних авто.
Руйнувань за добу зазнали 56 цивільних об’єктів, з них 34 — житлові будинки, уточнює поліція.
Російські удари продовжилися після опівночі. Близько 1:30 дрон влучив по даху критого ринку в Краматорську.
Також під вогнем були Нове Шахове, Золотий Колодязь, Торецьке, Кучерів Яр та Платонівка, уточнив начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.
Нагадаємо, Україна та Росія провели перший із 2 жовтня обмін полоненими: на підконтрольну Україні територію повернули 150 військових та ще сімох цивільних заручників. Процедуру провели по завершенню чергового раунду перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах.