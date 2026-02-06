Наслідки обстрілів у Донецькій області за 5 лютого 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Протягом 5 лютого поліція зафіксувала 1 285 ударів з боку країни-агресорки по підконтрольній Україні частині Донецької області. Попередньо, серед цивільних ніхто не поранений і не загинув, однак влучання також відбулися по лінії фронту та житлових кварталах.

За добу щонайменше 34 будинки зазнали руйнувань

Так, за даними поліції, вогнем перебували вісім населених пунктів регіону: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Новодонецьке й Черкаське, села Маяки та Привілля.

Слов’янськ пережив п’ять обстрілів. Росіяни вдарили по місту двома 250-кілограмовими авіабомбами, FPV-дроном і двома безпілотниками “Герань-2” — пошкоджені один багатоквартирний і шість приватних будинків, пожежна частина, чотири цивільні авто.

Краматорськ росіяни атакували двома FPV-дронами — пошкоджені приватний будинок і цивільне авто.

Унаслідок дронових атак у Дружківці пошкоджені два приватні будинки; у Миколаївці — два багатоквартирні будинки, магазин, об’єкт інфраструктури, три автомобілі; у Черкаському — два приватні будинки та авто.

На Маяки росіяни скинули 250-кілограмову авіабомбу — пошкоджена приватна оселя. Привілля російські війська двічі накрили з РСЗВ “Смерч” — пошкоджені 19 приватних будинків та дев’ять цивільних авто.

Руйнувань за добу зазнали 56 цивільних об’єктів, з них 34 — житлові будинки, уточнює поліція.

Російські удари продовжилися після опівночі. Близько 1:30 дрон влучив по даху критого ринку в Краматорську.

Також під вогнем були Нове Шахове, Золотий Колодязь, Торецьке, Кучерів Яр та Платонівка, уточнив начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.

Росіяни атакували більшість напрямків Донеччини 5 лютого

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 5 лютого російські військові провели дев’ять атак і намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Дробишевого, Зарічного та у бік Ставків і Діброви;

на Слов’янському напрямку українські військовослужбовці зупинили 12 спроб російських сил просунутися вперед у районах Ямполя, Дронівки та у бік Закітного, Платонівки й Рай-Олександрівки;

на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 18 атак поблизу Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру, Клебан-Бика та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 31 штурмову дію армійців країни-агресорки в районах Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та у бік Новопідгородного, Новопавлівки й Нового Донбасу;

на Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки в районі Злагоди та у бік Олександрограда.

