На Донеччині викрили правоохоронця, який нібито продавав гранатомети та гранати (деталі справи)

Обшуки у правоохоронця, який нібито продавав зброю. Фото: ДБР

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили правоохоронця, який під час виконання бойових завдань на Донеччині нібито продавав зброю через месенджер. Йому загрожує до 7 років увʼязнення.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, фігурант виставив на продаж незаконно отримані два протитанкові гранатомети, 10 кумулятивних протитанкових гранат із запалами до них. Він підшукував клієнтів, розміщуючи оголошення в одному з месенджерів, а зберігав “товар” у гаражі.

Коли покупець знайшовся, правоохоронець домовився з ним про зустріч у Краматорську та продав зброю та боєприпаси за 30 тисяч гривень, кажуть у Бюро.

Працівники відомства вилучили гранатомети та гранати з пороховими зарядами. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта вони також знайшли ще дві гранати.

Наразі фахівців встановлюють походження зброї та її належність підрозділам Сил оборони України.

Як уточнили Вільному Радіо у пресслужбі ДБР, фігуранта не затримали на місці ймовірного злочину, а спочатку вручили повідомлення про підозру — у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї. Після правоохоронці звернулися з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд його задовольнив.

Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, уродженку села Гранітне на Донеччині заочно засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду. До повномасштабного вторгнення вона працювала у Маріупольському слідчому ізоляторі, а після того, як місто захопили російські війська, перейшла на службу до окупантів та агітувала колег співпрацювати з “ДНР”.