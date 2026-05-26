Уродженку села Гранітне на Донеччині заочно засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду. До повномасштабного вторгнення вона працювала у Маріупольському слідчому ізоляторі, а після того, як місто захопили російські війська, перейшла на службу до окупантів та агітувала колег співпрацювати з “ДНР”.

З вироком у цій справі журналісти Вільного Радіо ознайомились на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. На порталі “Судова влада” оприлюднили імʼя обвинуваченої, у справі ідеться про Вікторію П.

За матеріалами слідства, засуджена — уродженка села Гранітне Волноваського району Донецької області. До початку повномасштабного вторгнення вона працювала молодшою інспекторкою в держустанові “Маріупольський слідчий ізолятор” та мала спеціальне звання прапорщика внутрішньої служби.

Як Маріупольське СІЗО перейшло під контроль окупантів

Суд встановив, що під час захоплення Маріуполя російські військові та представники угруповання “ДНР” взяли під контроль територію СІЗО та створили на його базі так звану “державну службу виконання покарань Міністерства юстиції ДНР”. Працівникам української установи запропонували перейти на службу до окупаційної структури.

За даними слідства, у період з березня по квітень 2022 року Вікторія П. добровільно погодилася працювати на окупаційну адміністрацію та написала рапорт про прийняття на службу до незаконного органу. Після цього її призначили на ту саму посаду, яку вона обіймала в українському СІЗО, але вже під керівництвом загарбників.

У вироку зазначається, що після переходу на бік окупантів жінка продовжила виконувати функції працівниці слідчого ізолятора — проводила огляди та обшуки ув’язнених, працюючи вже за фейковим законодавством так званої “ДНР”.

За даними правоохоронців, принаймні частина співробітників Маріупольського СІЗО зрадила присягу. Щонайменше девʼятеро працівників ізолятора добровільно почали співпрацювати з окупаційною владою. Ще на початку 2024 року їм оголосили підозру. Одна з колишніх працівниць вже також отримала заочний вирок у своїй справі.

Що розповіли колишні співробітники ізолятора та які докази дослідив суд

Свідки у справі — колишні співробітники Маріупольського СІЗО — розповіли, що представники окупаційної влади почали агітувати персонал переходити до незаконних структур після захоплення установи. За словами одного зі свідків, жінка не лише сама погодилася на співпрацю, а й переконувала інших працівників переходити на службу до “ДНР”.

У справі також досліджували:

кадрові документи та списки працівників СІЗО;

дані про те, що жінка не виїжджала на підконтрольну Україні територію;

протоколи огляду сайтів окупаційної влади;

записи з камер відеоспостереження у захопленому СІЗО;

матеріали негласних слідчих дій.

На відео з камер спостереження, датованих листопадом 2023 року, свідки впізнали фігурантку у формі співробітниці російської пенітенціарної системи під час проведення огляду жінок у приміщенні СІЗО.

Справу розглядали заочно, оскільки обвинувачена перебуває на тимчасово окупованій території.

Суд визнав Вікторію П. винною у державній зраді в умовах воєнного стану. Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавили спеціального звання прапорщика внутрішньої служби.

