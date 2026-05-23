Ілюстративне фото: Aleksis

Уродженку Макіївки підозрюють у перереєстрації компанії у так званій “ДНР” та сплаті податків до бюджету Росії. Жінку викликають до слідчого СБУ в Києві для вручення підозри.

Повідомлення про підозру та повістку про виклик журналісти Вільного Радіо знайшли на сайті Офісу Генпрокурора.

За даними правоохоронців, у травні 2006 року у Макіївці зареєстрували ТОВ “ГАЛА ЛТД”. Компанія працювала у сфері торгівлі, вантажних перевезень та організації відпочинку. Її співвласниками, за документами, були двоє людей, один із яких також обіймав посаду директора.

Попри окупацію Макіївки власники компанії вирішили не припиняти діяльність бізнесу на непідконтрольній території, стверджують слідчі. Для цього не раніше квітня 2022 року, перебуваючи у Кропивницькому, вони домовилися з уродженкою Макіївки Ольгою Майданік про перереєстрацію підприємства в окупаційних органах. Жінка є засновницею ТОВ “Вугільна компанія Центр” у Кропивницькому, однак сама перебувала на окупованій частині Донеччини.

30 листопада 2022 року ТОВ “ГАЛА ЛТД” перереєстрували у так званій “ДНР”, а його назву змінили на ООО “ГАЛА”. Підприємство отримало російські реєстраційні дані, а його директоркою стала фігурантка справи. Юридична адреса компанії залишилась у Макіївці.

Дані з російського реєстру компаній про ООО “Гала”

У справі йдеться, що компанія володіє базою відпочинку “ДАЧА” у селі Липове біля Макіївки, де здавали в оренду житлові приміщення. Також ООО “ГАЛА” здавало нежитлові приміщення у Сніжному, Ольгинці та Андріївці.

Наприкінці 2023 року власники та фігурантка нібито розробили план подальшої роботи бізнесу. Власники з підконтрольної території мали контролювати діяльність підприємства та ухвалювати рішення, а жінка виконувала їхні вказівки на окупованій території, здавала приміщення в оренду та контролювала сплату податків до бюджету РФ.

У 2024 році компанія сплатила до російського бюджету 181 720 рублів — близько 70,8 тисячі гривень за тогочасним курсом НБУ. У 2025 році до російського бюджету перерахували ще 87 406 рублів — приблизно 43 тисячі гривень.

Ользі Майданік інкримінують ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційну діяльність у формі провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресоркою.

Жінку викликають до слідчого управління СБУ у Києві 22, 25 або 26 травня для вручення підозри та проведення слідчих дій. Якщо провину фігурантки доведуть, їй може загрожувати штраф, позбавлення права обіймати певні посади або тюремне покарання.

