Як змінилась зарплата та кількість працюючих людей в Донецькій області у період з 2021 до 2026 років. Колаж: Вільне Радіо

Через повномасштабну війну на підконтрольній частині Донецької області з 346 тисяч працюючих офіційно людей залишилося 36 тисяч. Найбільше працівників втратили роботу у сферах промисловості та сільського господарства. Журналісти Вільного Радіо підготували аналіз змін на ринку праці, які відбулися протягом повномасштабної війни.

Найбільше працівників — в промисловості

Будівництво та адміністративна діяльність — єдині галязі, де статистично стало офіційно більше працівників на Донеччині, якщо порівнювати 2026 та 2022 рік. В усіх інших сферах йде спад, зазначають в Управлінні державної статистики в Донецькій області.

Станом на березень 2026 року на підконтрольній частині території Донецької області офіційно працювали 36 498 людей. Скоротили людей в усіх галузях.

Динаміка кількості працівників на Донеччині у 2021-2026 роках. Інфографіка: Вільне Радіо

Так, працювати продовжують:

7 189 людей у промисловості (1 206 — у видобувній, 1 204 — у переробній промисловості, 1 790 — у сфері водопостачання та 2 989 — у сфері постачання електроенергії та газу);

6 784 — у сфері оборони (варто зазначити, що це саме зареєстровані в області люди, а не сконцентровані на Донеччині);

6 627 представників медичної сфери (сюди включені і ті, хто працює в релокації: Центр первинної медико-санітарної допомоги Торецька , Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Бахмута та інші медичні заклади Донеччині, які працюють в евакуації );

6 020 — в освіті (хоч закладів, які б працювали офлайн в регіоні і немає, але система продовжує працювати дистанційно );

3 641 — у транспортних, складських, поштових та кур’єрських службах;

1 566 — у торгівлі;

1 024 — у будівництві;

973 — в адміністративній діяльності;

737 — у сфері мистецтва, відпочинку та спорту;

537 — у сільському господарстві;

514 — у науковій та технічній діяльності;

301 — у фінансових структурах;

209 — у сфері комунікації та інформаційної діяльності;

159 — у торгівлі нерухомим майном.

На Донеччині також є працівники сфер тимчасового розміщення та харчування (наприклад, готелів, хостелів), але їхню кількість не уточнюють під час дії воєнного стану з міркувань безпеки.

Усі дані про працівників і зарплати на Донеччині журналісти Вільного Радіо взяли зі звіту Головного управління статистики у Донецькій області. На момент написання матеріалу найсвіжішу інформацію про працюючих жителів області та їхню середню зарплату завантажили за березень 2026 року. Це дані лише тих, хто офіційно працевлаштований.

З 2025 року найбільш гостро скорочення відчули у сільському господарстві регіону (працівників тут за рік стало втричі менше), освіти (їх стало понад удвічі менше), та промисловості (кількість робітників скоротилася майже вдвічі).

Та найбільша різниця у цифрах помітна, якщо порівняти дані 2026 року з 2021 роком. У той час теж тривала війна на Сході України, але повномасштабне вторгнення Росії завдало Донецькій області таких руйнувань, що підприємства та заводи припиняли роботу через пошкодження, брак людей, окупацію та евакуацію в інші регіони України. Так, кількість працівників зменшилась майже у 10 разів (9,49): з 346 654 у 2021 році до 36 498 у 2026 році.

Скорочення працівників за сферами сягнули таких масштабів:

сільське господарство — зі 12 972 до 537 людей ( у 24,1 раза );

промисловість — зі 150 544 до 7 189 людей ( майже у 21 раз );

комунікація та інформація — зі 2 862 до 209 людей ( у 13,6 раза );

нерухомість — зі 1 974 до 159 людей ( у 12,4 раза );

фінанси — зі 3 704 до 301 людини ( у 12,3 раза );

торгівля — зі 16 436 до 1 566 людей ( у 10,49 раза );

транспорт і поштові служби — зі 34 296 до 3 641 людини ( у 9,4 раза );

будівництво — зі 9 023 до 1 024 людей ( у 8,8 раза );

наукова та технічна діяльність — зі 4 405 до 514 людей ( у 8,5 раза );

освіта — зі 43 396 до 6 020 людей ( у 7,2 раза );

відпочинок та спорт — зі 4 539 до 737 людей ( у 6,1 раза );

медицина — зі 35 326 до 6 627 людей ( у 5,3 раза );

адміністративна діяльність — зі 4 965 до 973 людей ( у 5,1 раза );

оборона — зі 18 679 до 6 784 людей ( у 2,7 раза ).

Які громади Донеччини найбільше втратили доходів через втрату працівників

Скорочення кількості працюючих місцевих вплинули й на доходи місцевих скарбниць. Адже ті стали отримувати менше податків з доходів тих, хто працює (йдеться як про людей на місці, так і тих, хто в евакуації, але продовжує платити податки в своїй рідній громаді). Якщо порівняти показники грудня 2021 та того ж місяця 2025 року найбільше в області з податку на доходи працівників втратили бюджети Маріупольської, Покровської, Бахмутської, Краматорської та Вугледарської громад.

Зміна доходу від податку на прибуток фізичних осіб у найбільш постраждалих громадах Донецької області у розрізі 2021-2025 років. Інфографіка: Вільне Радіо

Як змінилась зарплата у тих, хто продовжує працювати під час повномасштабної війни на території Донеччини

Зарплата в різних сферах в показнику у гривні здебільшого збільшується. Ці дані ми отримали, порівнюючи зарплати у 2026 році з показниками 2021 року.

Для довідки: Саме по собі збільшення цифри зарплати в гривні не може свідчити про фактичне підвищення рівня доходу людини і те, що вона може краще жити. Адже якщо врахувати новий податок з суми (військовий збір), інфляцію та валютний курс впродовж років, то купівельна спроможність людей щонайменше залишилась на тому самому рівні.

Так, загальна середня зарплата по області зросла з 15 907 грн у 2021 році до 27 816 грн у 2026 році. Найбільше оплата праці зросла у працівників таких сфер:

адміністрації — з 8 520 грн зарплата зросла до 24 956 грн ( у 2,9 раза );

фінансів — з 14 844 грн зарплата зросла до 39 520 грн ( у 2,6 раза );

оборони — з 16 377 грн зарплата зросла до 37 715 грн ( у 2,3 раза );

нерухомості — з 9 411 грн зарплата зросла до 21 092 грн ( у 2,2 раза );

будівництва — з 13 435 зарплата зросла до 29 228 грн ( у 2,1 раза );

медицини — з 12 059 грн зарплати зросла до 24 569 грн ( у 2 рази );

освіти — з 10 448 зарплата зросла до 21 656 грн ( у 2 рази );

сільського господарства — з 9 421 грн зарплата зросла до 18 639 грн ( у 1,9 раза );

промисловості — з 16 182 грн зарплата зросла до 30 087 грн ( у 1,8 раза );

транспорту та поштових служб — з 13 382 грн зарплата зросла до 23 829 грн ( у 1,7 раза );

наукової та технічної діяльності — з 27 575 грн зарплата зросла до 30 612 грн ( у 1,1 раза або на 3 037 грн).

Зростаюча середня зарплата працівників Донецької області у гривнях, 2021-2026рр. Інфографіка: Вільне Радіо

Порівняння статистичних даних показує збіг у двох сферах, які опинилися на найвищих сходинках рейтингів — промисловості та обороні. Обидві втратили найбільшу кількість працівників, але саме у цих сферах найбільше зросли зарплати.

Нагадаємо, у Краматорському районі є понад 2000 вакансій, але водночас безробітних у районі теж більшає.