Через повномасштабну війну на підконтрольній частині Донецької області з 346 тисяч працюючих офіційно людей залишилося 36 тисяч. Найбільше працівників втратили роботу у сферах промисловості та сільського господарства. Журналісти Вільного Радіо підготували аналіз змін на ринку праці, які відбулися протягом повномасштабної війни.
Будівництво та адміністративна діяльність — єдині галязі, де статистично стало офіційно більше працівників на Донеччині, якщо порівнювати 2026 та 2022 рік. В усіх інших сферах йде спад, зазначають в Управлінні державної статистики в Донецькій області.
Станом на березень 2026 року на підконтрольній частині території Донецької області офіційно працювали 36 498 людей. Скоротили людей в усіх галузях.
Динаміка кількості працівників на Донеччині у 2021-2026 роках. Інфографіка: Вільне Радіо
Так, працювати продовжують:
На Донеччині також є працівники сфер тимчасового розміщення та харчування (наприклад, готелів, хостелів), але їхню кількість не уточнюють під час дії воєнного стану з міркувань безпеки.
На момент написання матеріалу найсвіжішу інформацію про працюючих жителів області та їхню середню зарплату завантажили за березень 2026 року. Це дані лише тих, хто офіційно працевлаштований.
З 2025 року найбільш гостро скорочення відчули у сільському господарстві регіону (працівників тут за рік стало втричі менше), освіти (їх стало понад удвічі менше), та промисловості (кількість робітників скоротилася майже вдвічі).
Та найбільша різниця у цифрах помітна, якщо порівняти дані 2026 року з 2021 роком. У той час теж тривала війна на Сході України, але повномасштабне вторгнення Росії завдало Донецькій області таких руйнувань, що підприємства та заводи припиняли роботу через пошкодження, брак людей, окупацію та евакуацію в інші регіони України. Так, кількість працівників зменшилась майже у 10 разів (9,49): з 346 654 у 2021 році до 36 498 у 2026 році.
Скорочення працівників за сферами сягнули таких масштабів:
Скорочення кількості працюючих місцевих вплинули й на доходи місцевих скарбниць. Адже ті стали отримувати менше податків з доходів тих, хто працює (йдеться як про людей на місці, так і тих, хто в евакуації, але продовжує платити податки в своїй рідній громаді). Якщо порівняти показники грудня 2021 та того ж місяця 2025 року найбільше в області з податку на доходи працівників втратили бюджети Маріупольської, Покровської, Бахмутської, Краматорської та Вугледарської громад.
Зміна доходу від податку на прибуток фізичних осіб у найбільш постраждалих громадах Донецької області у розрізі 2021-2025 років. Інфографіка: Вільне Радіо
Зарплата в різних сферах в показнику у гривні здебільшого збільшується. Ці дані ми отримали, порівнюючи зарплати у 2026 році з показниками 2021 року.
Саме по собі збільшення цифри зарплати в гривні не може свідчити про фактичне підвищення рівня доходу людини і те, що вона може краще жити. Адже якщо врахувати новий податок з суми (військовий збір), інфляцію та валютний курс впродовж років, то купівельна спроможність людей щонайменше залишилась на тому самому рівні.
Так, загальна середня зарплата по області зросла з 15 907 грн у 2021 році до 27 816 грн у 2026 році. Найбільше оплата праці зросла у працівників таких сфер:
Зростаюча середня зарплата працівників Донецької області у гривнях, 2021-2026рр. Інфографіка: Вільне Радіо
Порівняння статистичних даних показує збіг у двох сферах, які опинилися на найвищих сходинках рейтингів — промисловості та обороні. Обидві втратили найбільшу кількість працівників, але саме у цих сферах найбільше зросли зарплати.
Нагадаємо, у Краматорському районі є понад 2000 вакансій, але водночас безробітних у районі теж більшає.