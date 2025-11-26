Наслідки російських атак у Донецькій області за 25 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Ще 2129 російських ударів по підконтрольній частині Донецької області протягом доби 25 листопада зафіксували правоохоронці. Атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали — влучання є у не менш як семи населених пунктах. Не обійшлося й без поранених серед цивільних.

У Слов’янську поранені семеро людей

Протягом 25 листопада, згідно зі зведенням від поліції, росіяни били по містах Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та Слов’янськ, а також по селу Ганнівка. Для атак підіймали у повітря пілотовану авіацію, з якої скидали авіабомби, а також залучили артилерію й дрони.

На Слов’янськ скинули дві 250-кілограмові авіабомби, там поранень зазнали семеро цивільних, постраждали 15 багатоквартирних та вісім приватних будинків, три заклади освіти, дві адмінбудівлі, тролейбус та чотири автівки.

По Костянтинівці країна-агресорка била дронами, авіабомбами та артилерією, там поранені двоє цивільних, пошкоджені два багатоквартирні та два приватні будинки.

В інших населених пунктах регіону після російських влучань фіксують руйнування:

по Краматорську били п’ять разів — постраждали багатоквартирний та приватний будинки, а також котельня;

у Миколаївці російські дрони пошкодили два приватні будинки, а також об’єкт інфраструктури;

по Дружківці били чотирма безпілотниками типу FPV та “Молнія-2”. Там пошкоджені чотири приватні та багатоквартирний будинки, а також цивільне авто;

у Лимані через влучання FPV-дрона на оптоволокні руйнувань зазнало цивільне авто.

Загалом за добу в Донецькій області постраждали 52 цивільні об’єкти, зокрема 36 будинків. Такими є підрахунки поліції.

У Донецькій обласній ВА доповнили, що влучання армії країни-агресорки фіксували також у Рай-Олександрівці та Сіверську.

Росіяни штурмували українські позиції на всіх напрямках фронту Донецької області

на Лиманському напрямку , повідомляє Генштаб ЗСУ, росіяни провели п’ять атак, намагаючись вклинитися в позиції Сил оборони поблизу Зарічного, Ставків, Торського та Лимана;

на Слов’янському напрямку за добу ЗСУ зупинили 11 спроб просунутися вперед у районах Серебрянки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Свято-Покровського.

на Краматорському напрямку ЗСУ відбили атаку у районі Часового Яру;

на Костянтинівському напрямку росіяни провели 20 атак у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Костянтинівки, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та у напрямках Миколайпілля й Новопавлівки.

на Покровському напрямку українські сили зупинили 52 штурми у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Гришине, Молодецьке, Муравка, Філія.

на Олександрівському напрямку армія країни-агресорки протягом доби провела 13 атак поблизу Іванівки, Зеленого Гаю, Вороного, Вербового, Соснівки, Привільного та Красногірського.

Нагадаємо, Покровський напрямок фронту залишається найскладнішим для Сил оборони України: росіяни перекидають туди додаткові сили та намагаться проникнути до Мирнограда. Серед поповнення військ армії країни-агресорки — 76 десантно-штурмова дивізія з Псковська, яка бере участь у боях на Донеччині ще з 2014 року, а також перебувала у Бучі під час окупації міста на початку вторгнення.