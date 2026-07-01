Наслідки удару по Краматорську вночі на 1 липня. Фото: Вільне Радіо

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Останньої доби червня 2026 року поліція зафіксувала 1 325 ударів по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області — загалом поранені семеро цивільних мешканців. Найбільше — у Краматорську, по якому ввечері завдали удару авіабомбами.

Не менше 12 населених пунктів були під вогнем

Удари поліція фіксувала у містах Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селищах Билбасівка, Олександрівка, Олексієво-Дружківка та Святогорівка, а також селах Кіндратівка, Куроїдівка, Михайлівка, Самійлівка та Сергіївка.

По Краматорську росіяни випустили три 250-кілограмові авіабомби та чотири дрони — зазнали поранень троє цивільних. Пошкоджені вісім багатоквартирних і 25 приватних будинків, храм, кафе, два магазини, фітнес-клуб, стадіон, дві АЗС та два автомобілі.

Артилерія та БпЛА “Гербера” вдарили по Слов’янську — там поранена одна людина, зазнали руйнувань п’ять приватних будинків та автомобіль.

У Олексієво-Дружківці, Святогорівці та Михайлівці також зазнали поранень по одній людині.

По Дружківці завдали шести ударів, із них чотири — авіабомбами. Пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та адмінбудівля.

У Олександрівці внаслідок влучання БпЛА “Молнія-2” постраждав багатоквартирний будинок. FPV-дрони пошкодили по одному приватному будинку в Билбасівці, Самійлівці та Сергіївці. У Куроїдівці пошкоджена цивільна вантажівка.

За даними поліції, за добу на Донеччині зазнали руйнувань 60 цивільних об’єктів, з них 45 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем були Спасько-Михайлівка, Андріївка та Різниківка.

На Покровському напрямку українські військові відбили 31 штурм

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 14 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Атаки були в бік Ставків, Лимана, Озерного, Борової, Новоселівки, Дробишевого, Діброви та Ямполя;

окупанти на Слов’янському напрямку штурмували 27 разів у бік Кривої Луки, Озерного та Рай-Олександрівки, а також у районах Різниківки й Калеників;

на Краматорському напрямку фіксували одне боєзіткнення в районі Малинівки;

у районах Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Степанівки та Софіївки на Костянтинівському напрямку російські сили провели 23 атаки;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 31 штурмову дію загарбників у районах Гришиного, Новомиколаївки, Никанорівки, Новоолександрівки, Шевченка, Удачного та Котлиного, а також у бік Сергіївки й Білицького.

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку фронту поступово посилюються російська активність: загарбники щодня скидають на Миколаївку керовані авіабомби вагою півтори та три тонни, а також нарощують артилерійські позиції поблизу окупованого Сіверська.