Прифронтова Миколаївка, червень 2026 року. Фото надане Вільному Радіо Володимиром Проскуніним

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На Слов’янському напрямку фронту поступово посилюються російська активність: загарбники щодня скидають на Миколаївку керовані авіабомби вагою півтори та три тонни, а також нарощують артилерійські позиції поблизу окупованого Сіверська.

Про це в програмі “Оперативний черговий” 30 червня розповів начальник відділення комунікацій 81-ї бригади ДШВ Володимир Голягін.

“Ситуація з ворожою авіацією дуже сумна, можна сказати, на нашому напрямку. Російські війська використовують її, як по передових позиціях, так і по тилових зонах. Це можна вважати як з Закітного, так само Крива Лука і протягується ця лінія до Миколаївки. На Миколаївку летять десятки керованих авіабомб, вона найбільше зараз страждає. Причому летять туди не КАБ-250 й КАБ-500, а саме півторатонні, трьохтонні керовані авіабомби”, — сказав Володимир Голягін.

Речник пояснив таку інтенсивність ударів помилковими уявленнями російської сторони про розташування українських командних пунктів: за його словами, російська пропаганда регулярно звітує про знищення командних пунктів українських бригад, і саме тому росіяни вважають, що найбільші з них розташовані в Миколаївці. Аналогічна логіка діє й на лінії зіткнення — при виявленні навіть порівяно невеликого скупчення людей туди скидають як ФАБи, так і КАБи.

Крім авіаударів, російські підрозділи намагаються просуватися невеликими піхотними групами, накопичуючи сили в міжпозиційному просторі для подальших штурмових дій. Паралельно угруповання країни-агресорки дедалі більше артилерійських позицій у районі Сіверська та нарощує кількість пунктів керування безпілотниками, які впливають на логістику українських підрозділів на цьому напрямку:

“Інфільтрувати її в міжпозиційний простір, відповідно, взяти її, накопичити, і після цього проводити якісь штурмові дії саме на нашому напрямку. Проте вони розгортають все більше позиції артилерії, яка постійно працює з боку якраз таки Сіверська, і додатково вони також розгортають пункти БпЛА, які впливають на логістичне забезпечення на цьому напрямку”, — розповів комунікаційник 81-ї ОАеМБр.

Також військовий дав оцінку потенційним наслідкам повторної окупації Лимана, який українські сили звільнили в межах контрнаступу восени 2022 року. Місто, за словами Володимира Голягіна, істо може стати логістичним хабом і майданчиком для операторів дронів, що розширить можливості ударів по Слов’янську та Краматорську. Водночас офіцер нагадав, що окупація Лимана у 2022 році не дала росіянам суттєвої тактичної переваги, оскільки лінія фронту тоді зупинилася на річці Сіверський Донець:

“Лиман це досить таки велике місто, де можна розмістити якийсь логістичний хаб або взагалі розміщувати позиції пілотів на деякий час. Відповідно при захопленні російські війська зможуть використовувати більший потенціал БпЛА для того, щоб надавати удари по Слов’янську, майже до самого Краматорська. Тобто це одне з проблематичних питань, якщо Лиман займуть російські війська. Але давайте будемо відверті. У 2022 році, при занятті Лиману росіянами, їм, якщо чесно, абсолютно це не допомогло. Тобто вони вперлися якраз таки в річку Сіверський Донець, що стала на той час лінією бойового зіткнення”,— зазначив Володимир Голягін.

Найбільшу загрозу він вбачає не в самому Лимані, а у відсутності природних перешкод на напрямку Миколаївки, що ускладнює стримування піхоти та техніки противника. За словами речника, безпілотникові зони обох сторін приблизно рівні за глибиною, а подекуди українська навіть перевищує російську, тож Лиман, найімовірніше, використовуватиметься саме як точка постійного застосування БпЛА, а не плацдарм для наступу на Слов’янськ. Натомість напрямок Миколаївки залишається проблемним через відсутність природного бар’єру, здатного стримати піхоту чи техніку російських військ.

Нагадаємо, 30 червня у Дружківці тимчасово призупиняє роботу останнє відділення Укрпошти. Рішення про його закриття прийняли ще тиждень тому — працівники вже обирають нове місце роботи. Водночас місцеві зможуть отримувати необхідні послуги у найближчих населених пунктах, де оператор поки працює.