Наслідки російських атак у Донецькій області 23 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Ще 2038 російських ударів по підконтрольній частині Донецької області нарахувала поліція за добу 23 листопада. Атаки армії країни-агресорки були спрямовані на житлові квартали та лінію фронту. Попередньо, обійшлося без загиблих серед цивільних, однак є поранені. Серед них — діти.

Найбільше поранених було у Слов’янську

У зведенні від поліції йдеться, що за добу під вогнем були 10 населених пунктів регіону: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман і Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка та Черкаське, села Малинівка та Миколайпілля.

По Слов’янську за добу били п’ять разів, три з них — за допомогою авіабомб. Поранені п’ятеро цивільних, зокрема дві неповнолітні 13 та 15 років. Постраждали два багатоквартирні та три приватні будинки, котельня, залізнична інфраструктура та шість автівок.

На Костянтинівку скинули ще одну 250-кілограмову авіабомбу, там поранена цивільна людина.

У ще п’яти населених пунктах через російські атаки фіксують руйнування:

у Дружківці після влучання з РСЗВ “Смерч” зруйнований приватний будинок;

через обстріли в Олексієво-Дружківці та Малинівці постраждали об’єкти інфраструктури;

по Краматорську поцілили три дрони. За попередніми даними, ніхто не постраждав;

через влучання дрона “Герань-2” у Добропіллі постраждали приватна оселя й гараж.

За добу на Донеччині, уточнюють у поліції, зазнав руйнувань 21 цивільний об’єкт. З них шість — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповнив, що влучання фіксували також у Лимані та Сіверську.

Російський наступ під Покровськом триває, за добу Сили оборони відбили 62 атаки

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили здійснили дев’ять атак. Армійці країни-агресорки намагалися просунутись у районах Новоєгорівки, Середнього, Зарічного та у бік Нового Миру;

на Слов’янському напрямку українські військовослужбовці фіксували 10 спроб окупантів просунутись уперед. Атаки відзначали в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті;

Краматорський напрямок позначився двома атаками російських військових у районах Часового Яру та Майського;

на Костянтинівському напрямку окупанти атакували 29 разів. Спроби просування фіксували поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 62 штурми загарбників. Дії російських сил відзначали біля Володимирівки, Родинського, Червоного Лимана, Новоекономічного, Никанорівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Філії та у бік Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 19 атак. Атаки фіксували в районах Зеленого Гаю, Вороного, Соснівки, Олексіївки, Вербового, Привільного та Красногірського.

Нагадаємо, переговорні делегації США та України після обговорень американської мирної пропозиції у Женеві, які тривали 23 листопада, підготували доопрацьований рамковий документ. Він, за спільною заявою сторін, повинен “цілковито поважати суверенітет України” та забезпечити стійкий і справедливий мир.