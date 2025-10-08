- згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 7 жовтня російські сили здійснили 12 атак, намагаючись просунутися вперед поблизу Середнього, Шандриголового, Новоселівки, Дерилового, Карпівки та Торського. Українські військові зупинили всі спроби прориву оборони;
- на Сіверському напрямку окупанти атакували в районах Ямполя, Григорівки, Виїмки та Серебрянки. Загалом українські військові зафіксували 11 бойових зіткнень;
- на Краматорському напрямку активних наступальних дій російські військові не проводили;
- на Торецькому напрямку армійці країни-агресорки здійснили 18 атак поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Усі спроби просування було зупинено Силами оборони;
- на Покровському напрямку українські військовослужбовці відбили 46 атак російських сил у районах Володимирівки, Никанорівки, Сухецького, Миролюбівки, Нового Шахового, Іванівки, Родинського, Червоного Лиману, Мирнограда, Новоекономічного, Лисівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Горіхового, Дачного, Філії, а також у напрямку Новопавлівки й Балагану;
- на Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 32 штурми окупантів у районах Запоріжжя, Олександрограда, Січневого, Новоселівки, Новогеоргіївки, Соснівки, Вороного, Калинівського, Новогригорівки, Воскресенки, Олексіївки, Степового, Піддубного, Березового та Новоіванівки.
Нагадаємо, підконтрольна частина Донецької області на 99% готова до опалювального сезону, стверджують в обласній військовій адміністрації. У регіоні працюватимуть “пункти незламності”. Також людей забезпечують дровами та буржуйками.