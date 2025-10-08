Наслідки російських обстрілів Донецької області 7 жовтня 2025-го. Фото: поліція Донеччини

2 186 ударів із різних видів зброї по території Донецької області зафіксували поліцейські протягом доби, 7 жовтня. Під вогнем, зокрема, опинилися 14 населених пунктів регіону, через що серед цивільних є загиблі та поранені.

У Водянському загинули двоє людей

Під ударами 7 жовтня, пишуть у поліції, перебували міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ і Лиман, селища Водянське, Олександрівка та Олексієво-Дружківка, села Кіндратівка, Львівка, Новоандріївка, Очеретине, Рай-Олександрівка та Яцьківка.

На селище Водянське Добропільської громади російська авіація скинула три 250-кілограмові авіабомби — загинули двоє людей, ще одна — зазнала поранень. У Дружківці поранень через російські атаки зазнали ще п’ятеро місцевих. Пошкоджені сім багатоквартирних і сім приватних будинків, нежитлове приміщення та заклад освіти.

У Кіндратівці через обстріли поранена одна людина. Ще одна — у Костянтинівці, по якій вдарили авіабомбами та FPV-дроном. У місті пошкоджені вісім багатоквартирних будинків і п’ятнадцять торгових павільйонів.

Росіяни били й по Краматорську, там фіксують влучання п’яти авіабомб на території промислової зони та відкритої ділянки місцевості. Поранена людина, пошкоджений автомобіль. Львівку Олександрівської громади атакували із РСЗВ “Ураган”, там одна людина зазнала поранень, постраждали вісім приватних будинків та дві автівки.

Загалом за добу в регіоні, згідно з даними від поліції, загинули двоє цивільних, поранень зазнали ще десятеро. У інших населених пунктах жертв серед цивільних не було, однак є руйнування внаслідок влучань:

в Олексієво-Дружківці пошкоджені чотири багатоквартирні та два приватні будинки;

у Рай-Олександрівці російські дрони зруйнували заклад освіти, котельню та цивільний автомобіль;

в Очеретиному пошкоджені багатоквартирний будинок і ферма;

по Добропіллю росіяни спрямували три 250-кілограмові авіабомби — пошкоджені підприємство та виробниче приміщення.

Загалом за добу на Донеччині постраждали 66 цивільних об’єктів, з яких 33 — це житлові будинки.

У Донецькій обласній ВА уточнили, що від ранку 7 жовтня по ранок 8 жовтня під вогнем також були Новодонецьке, Шостаківка та Сіверськ.

Найбільше атак росіяни провели на півдні підконтрольної частини Донеччини