На Донеччині за рік більш ніж на п’яту частину поменшало платників податків із приватного сектору

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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На Донеччині продовжує скорочуватися кількість підприємців, які сплачують податки. За рік платників із приватного сектору стало на 21% менше, а фізичних осіб-підприємців — на 17%. Водночас надходження від приватного бізнесу за девʼять місяців 2026 року скоротилися на чверть. Це позначилося й на місцевих бюджетах області, які отримали на 14,3% менше коштів, ніж за аналогічний період торік.

Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтервʼю “Главкому”.

Скільки підприємців продовжують сплачувати податки на Донеччині

Станом на 1 жовтня 2026 року в Донецькій області були зареєстровані понад 183 тисячі субʼєктів господарювання. Водночас, за даними податкової служби, податки сплачували близько 23,5 тисячі платників приватного сектору, серед яких 19,3 тисячі — фізичні особи-підприємці.

Філашкін звернув увагу, що кількість зареєстрованих підприємств і підприємців не відображає реальної ситуації з економічною активністю в регіоні.

“Бізнес Донеччини працює й сплачує податки, хоча платників стає менше. […] Але реєстрація ще не означає, що вони справді працюють” — зазначив очільник ОВА.

За його словами, порівняно з минулим роком кількість платників податків із приватного сектору скоротилася на 21%, а ФОПів, які сплачують податки, — на 17%.

Це вплинуло і на обсяги податкових надходжень. За січень–вересень 2026 року приватний сектор Донеччини сплатив 2,56 мільярда гривень податків і зборів. Це приблизно на 25% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Як скоротилися надходження до місцевих бюджетів Донеччини

Загалом за девʼять місяців 2026 року до бюджетів усіх рівнів від платників Донеччини надійшло 13,4 мільярда гривень податків і зборів.

Із цієї суми:

майже 10,5 мільярда гривень спрямували до державного бюджету;

понад 2,9 мільярда гривень отримали місцеві бюджети.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року загальні податкові надходження скоротилися на 4,2%. Водночас доходи місцевих бюджетів від податків і зборів зменшилися на 14,3%.

За словами Філашкіна, попри загальне скорочення, малий бізнес залишається важливим джерелом надходжень для громад. Зокрема, за девʼять місяців ФОПи сплатили 624 мільйони гривень податків і зборів, із яких понад 451 мільйон гривень надійшов до місцевих бюджетів.

“Це майже кожна шоста гривня, що надходить до місцевих бюджетів”, — додав Вадим Філашкін.

Очільник ОВА визнав, що фінансові можливості громад скорочуються. Водночас він зауважив, що оцінювати, чи вистачає їм коштів на виконання своїх повноважень, лише за податковими надходженнями не можна. Для цього необхідно враховувати також інші доходи, міжбюджетні трансферти та обсяги видатків, які мають здійснювати громади.

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