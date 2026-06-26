Наслідки ударів по Донеччині 25 червня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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За четвер, 25 червня, поліція зафіксувала 1238 ударів російських загарбників по підконтрольній частині Донецької області, під вогнем опинилися лінія фронту та житлові квартали регіону. Найбільші руйнування були у Дружківці: там через атаки з авіації та дронами загинула цивільна мешканка, поранені ще 12 людей. На фронті водночас триває російський наступ на низці напрямків фронту.

У Дружківці загинула цивільна мешканка

Влучання за добу поліція фіксувала у Дружківці, Краматорську, Слов’янську, селищах Біленьке, Билбасівка, Красноторка, Олександрівка, Олексієво-Дружківка, Райгородок та селах Курицине, Очеретине та Самійлівка.

Дружківка витримала 12 атак, туди влучили чотири 250-кілограмові авіабомби та вісім FPV-дронів. Загинула жінка, ще 12 людей зазнали поранень. Пошкоджені один багатоквартирний і чотири приватних будинки, офісне приміщення та автомобілі.

FPV-дрон атакував автомобіль у Красноторці — одна людина травмована.

По Слов’янську росіяни вдарили 250-кілограмовою авіабомбою і трьома БПЛА “Молнія-2” — постраждали приватний будинок, лікарня та об’єкт інфраструктури.

П’ять дронів різного типу також атакували Краматорськ: два багатоквартирні будинки, АЗС, цивільне авто та інфраструктура зазнали руйнувань.

У Райгородку FPV-дрон пошкодив амбулаторію. В Олександрівці постраждав багатоквартирний будинок, у Билбасівці — два приватні будинки, у Біленькому — автомобіль, в Очеретиному — сільськогосподарський ангар, у Самійлівці та Курициному — цивільні автобуси.

Загалом руйнувань за добу зазнали 34 цивільні об’єкти, з них 11 — житлові будинки, уточнили в поліції.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем була Різниківка Сіверської громади.

Найбільше атак було на Покровському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 17 разів намагалися вклинитися в оборону, атакуючи поблизу Зарічного, Ямполя та у напрямку Шийківки, Червоного Ставу, Ставків, Дробишевого, Лиману, Озерного;

на Слов’янському напрямку окупанти здійснили 23 штурми поблизу Закітного, Різниківки та у напрямку Рай-Олександрівки й Кривої Луки;

поблизу Малинівки на Краматорському напрямку армійці країни-агресорки провели один бій;

на Костянтинівському напрямку загарбники атакували 23 рази поблизу Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру та у напрямку Костянтинівки, Степанівки;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 31 штурмову дію поблизу Новоолександрівки, Родинського, Василівки, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького та у напрямку Торецького, Кучерового Яру, Іванівки, Нового Донбасу, Білицького, Шевченка, Новопідгородного.

Нагадаємо, на конференції з питань відновлення України, яка триває у польському Гданську 25-26 червня, представили два проєкти спорудження житла для переселенців із Покровської громади. Його планують будувати як у міській, так і в сільській місцевостях. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про ці ініціативи.