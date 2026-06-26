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За четвер, 25 червня, поліція зафіксувала 1238 ударів російських загарбників по підконтрольній частині Донецької області, під вогнем опинилися лінія фронту та житлові квартали регіону. Найбільші руйнування були у Дружківці: там через атаки з авіації та дронами загинула цивільна мешканка, поранені ще 12 людей. На фронті водночас триває російський наступ на низці напрямків фронту.
Влучання за добу поліція фіксувала у Дружківці, Краматорську, Слов’янську, селищах Біленьке, Билбасівка, Красноторка, Олександрівка, Олексієво-Дружківка, Райгородок та селах Курицине, Очеретине та Самійлівка.
Дружківка витримала 12 атак, туди влучили чотири 250-кілограмові авіабомби та вісім FPV-дронів. Загинула жінка, ще 12 людей зазнали поранень. Пошкоджені один багатоквартирний і чотири приватних будинки, офісне приміщення та автомобілі.
FPV-дрон атакував автомобіль у Красноторці — одна людина травмована.
По Слов’янську росіяни вдарили 250-кілограмовою авіабомбою і трьома БПЛА “Молнія-2” — постраждали приватний будинок, лікарня та об’єкт інфраструктури.
П’ять дронів різного типу також атакували Краматорськ: два багатоквартирні будинки, АЗС, цивільне авто та інфраструктура зазнали руйнувань.
У Райгородку FPV-дрон пошкодив амбулаторію. В Олександрівці постраждав багатоквартирний будинок, у Билбасівці — два приватні будинки, у Біленькому — автомобіль, в Очеретиному — сільськогосподарський ангар, у Самійлівці та Курициному — цивільні автобуси.
Загалом руйнувань за добу зазнали 34 цивільні об’єкти, з них 11 — житлові будинки, уточнили в поліції.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем була Різниківка Сіверської громади.
Нагадаємо, на конференції з питань відновлення України, яка триває у польському Гданську 25-26 червня, представили два проєкти спорудження житла для переселенців із Покровської громади. Його планують будувати як у міській, так і в сільській місцевостях. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про ці ініціативи.