Станція переливання крові у Краматорську. Фото: Суспільне Донбас

У Краматорську працює єдина станція на Донеччині, де ще можна здати кров. Тут приймають людей, перевіряють стан їхньої крові та готують її для лікарень області. Час від часу працівники станції виїжджають у Слов’янську та Олександрівську громади для збору крові.

Цю інформацію журналісти Вільного Радіо отримали у відповідь на запит до Департаменту охорони здоров’я Донецької області.

За інформацією установи, наразі донорство в області забезпечує станція переливання крові у Краматорську. Тут приймають людей, які хочуть здати кров, перевіряють стан їхнього здоров’я, проводять тестування і готують компоненти для передачі в лікарні.

Потрапити на процедуру можна за попередньою реєстрацією на сайті або за телефоном (099)297-19-91.

Також станція організовує виїзди у медичні заклади Слов’янської та Олександрівської громад. Локації таких виїздів не афішують, щоб уникнути скупчень і не наражати людей на небезпеку.

Як повідомляють у департаменті, цього року до станції у Краматорську звернулися понад 7 100 людей, які хотіли здати кров або її компоненти. Загалом від початку року станція підготувала 6 595 доз донорської крові.

