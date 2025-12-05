Нові укриття у Краматорську. Фото: Краматорська міська рада

Два нові мобільні укриття, подаровані бізнесом, з’явилися у прифронтовому Краматорську. Додатковими об’єктами захисту прифронтове місто забезпечила мережа “Аврора Мультимаркет”. Укриття встановили неподалік крамниць мережі.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“Дякуємо всім, хто в цей непростий час проявляє піклування про мешканців нашого міста!”, — йдеться у повідомленні від Краматорської міської ради.

Нагадаємо, на тлі погіршення безпекової ситуації скористатися послугами у Донецькій області більше не працює міжнародний поштовий перевізник Meest. Відділення у Краматорську та Слов’янську закрили.