Акція-пам’ять до роковин Чорнобильської катастрофи. Фото: Facebook/Донецька ОДА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На Донеччині до 26 квітня триває акція-пам’ять “1 факт, який варто знати”, присвячена роковинам Чорнобильської катастрофи. Її мета — нагадати про одну з найтрагічніших сторінок історії та зберегти пам’ять про події 1986 року.

Про це повідомили в Донецькій ОДА.

До участі запрошують усіх охочих. Організатори пропонують обрати маловідомий факт про Чорнобильську катастрофу або історію про ліквідаторів та опублікувати їх на власній сторінці в Instagram чи Facebook у форматі допису, сторіз або відео.

До публікації просять додати короткий зміст із фактом або історією, тематичний візуальний матеріал — архівне фото, зображення зони відчуження або ілюстрацію, а також особисті роздуми про трагедію. Також обовʼязково необхідно використати хештеги #ПамятаємоЧорнобиль #ДонОМЦ #Чорнобиль_факти.

Нагадаємо, читців та поетів Донеччини віком від 7 до 18 років запрошують до участі у поетичному конкурсі. Оцінюватимуть роботи заочно. Для цього учасникам необхідно зареєструватися та надіслати на розгляд журі відео читання.