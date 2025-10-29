Підтримати
На Донеччині запустили понад 2 678 котелень: чим забезпечили прифронтові населені пункти

Євген Вакуленко
На вільній частині Донецької області, де це дозволяє безпекова ситуація, у жовтні 2025 року запустили 2 678 котелень. Усі вони мають генератори та запаси пального на випадок знеструмлення.

 

Про ситуацію з опалення на Донеччині розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, найскладніше забезпечити теплом прифронтові населені пункти, у яких станом на жовтень 2025 року проживає близько 11 тисяч людей.

“Їм завозять пелети, дрова та булер’яни — це найскладніше завдання. Але 309 тонн пелет, 200 тонн вугілля та дрова ми вже доставили”, — запевнив Вадим Філашкін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що опалювальний сезон в Україні офіційно розпочався із 28 жовтня.

Журналісти Вільного Радіо розповідали, як громади Краматорського району готувалися до опалювального сезону. Зокрема, ремонтували котельні, купляли генератори, формували запаси палива та облаштовували “Пункти незламності”.

