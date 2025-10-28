Опалення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Президент Володимир Зеленський заявив, що опалювальний сезон в Україні офіційно розпочався із 28 жовтня.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, пише “РБК-Україна”.

Як сказав глава держави, наразі Україна забезпечила близько 70% коштів, необхідних для імпорту газу.

Декількома днями раніше Кабмін ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для “стабільного” проходження опалювального сезону 2025-2026 року.

Кошти отримає НАК “Нафтогаз України”, аби закупити імпортний природний газ. Зі слів посадовців, він потрібен для безперебійного постачання тепла в оселі українців.

Також Зеленський запевнив, що “в принципі всюди все відновлюється”.

“Ми живемо в реалістичному сценарії й дивимося тільки на такий. Треба реально дивитися на все й відновлювати. Можна, звісно, бути дуже великим оптимістом, але будьмо реалістами. Ми будемо відновлювати те, що вони руйнують, і захищати те, що в нас є”, — зазначив президент України.

Опалювальний сезон 2025-2026 на Донеччині

Раніше очільник Донецької ОВА запевняв, що підконтрольна уряду України частина області на 99% готова до опалювального сезону. В регіоні працюватимуть “пункти незламності”. Також людей забезпечують дровами та буржуйками.

Водночас на тимчасово окупованій частині Донеччини під час опалювального сезону 2025-2026 воду в труби збираються подавати з барвником ураніном. Він повинен пофарбувати теплоносій у зелений колір, аби місцеві на тлі кризи водопостачання не зливали воду з батарей.

Також у Кабміні продовжили термін подачі заявок на компенсації за купівлю твердого палива — до кінця жовтня. Скористатися ініціативою можуть, зокрема, жителі прифронтових територій Донецької області.

Наразі відомо, що близько 4,5 тисячі родини, які мешкають на прифронтових територіях Донецької області, отримають грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Цим коштом вони зможуть закупити тверде паливо, аби пережити опалювальний сезон.

А нещодавно Краматорськтепломережа затвердила нові тарифи на опалювальний сезон. Втім, доплачуватимуть за підвищені ціни не жителі.

Також Вільне Радіо розповідало, чи готові громади Краматорського району до опалювального сезону.

Нагадаємо, усі двадцять транзитних центрів для евакуйованих з прифронтових регіонів України готові до опалювального сезону. Найбільші з них — у Павлограді, Волоському та Лозовій для жителів Донецької області.