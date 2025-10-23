Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

23 жовтня Кабмін ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для “стабільного” проходження опалювального сезону 2025-2026 року. Цим кошти закуплять необхідні ресурси.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету отримає НАК “Нафтогаз України”, аби закупити імпортний природний газ. Зі слів посадовців, він потрібен для безперебійного постачання тепла в оселі українців.

Серед іншого, рішення дозволить уникнути перебоїв у теплопостачанні, зменшити ризики надзвичайних ситуацій техногенного характеру і підтримати стабільну роботу енергосистеми. Також фінансування дасть змогу вчасно підготувати запаси газу до зими, запевнили у Мінекономіки.

“Безперебійне забезпечення українців теплом — це питання національної стійкості. Ми маємо гарантувати стабільну роботу енергосистеми навіть в умовах воєнного стану. Це рішення дозволяє Уряду оперативно реагувати на виклики, посилює енергетичну безпеку і створює передумови для сталого проходження опалювального сезону”, — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Закуплений імпортний газ має допомогти уникнути збоїв у теплопостачанні та забезпечити безперебійну роботу лікарень, шкіл і житлових будинків взимку.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні. Пріоритетом бюджету у наступному році будуть безпека й оборона.