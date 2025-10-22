Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Верховна Рада підтримала проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні. Пріоритетом бюджету у наступному році будуть безпека й оборона.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 256 депутатів. Проти голосували 3 парламентарі, ще 51 — утримався.

Далі до листопада Кабінет Міністрів має опрацювати пропозиції та повернути документ до парламенту для голосування в цілому.

Відомо, що уряд схвалив проєкт держбюджету ще у вересні. У наступному році розмір його видатків сягатиме 4,8 трильйона гривень — це на 415 мільярдів більше, аніж це було в проєкті бюджету на 2025 рік.

Також мають зрости доходи — до 2,82 трильйона гривень, що на 446 мільярдів більше, ніж торік.

Як наголошувала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, пріоритетом бюджету у 2026 році будуть безпека й оборона, а також соціальна стійкість.

Нагадаємо, 13 серпня уряд запустив 10-річну комплексну програму підтримки прифронтових регіонів України. Ініціатива включатиме п’ять напрямків роботи — люди, бізнес, житло, безпека та здоров’я. Такою допомогою планують охопити загалом 6,6 мільйона людей.