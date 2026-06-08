Дрони, за продаж яких військовий отримав підозру. Фото: ДБР

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Правоохоронці затримали медика роти БпЛА, який продав 16 дронів свого підрозділу — такі збитки оцінюють у понад 550 тисяч гривень. Тепер у нього підозра у викраденні військового майна під час воєнного стану. Розповідаємо, яке покарання загрожує чоловікові.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За матеріалами справи, йдеться про старшого медика роти безпілотних авіаційних комплексів одного з батальйонів військової частини на Донеччині. Чоловік вирішив заробити на майні підрозділу, тож викрав 16 дронів одного з українських виробників.

Службовець через знайомих почав шукати покупця, приховуючи свою причетність до продажу. Свого “клієнта” підозрюваний зміг знайти швидко, адже вартість безпілотників була суттєво нижчою за ринкову, кажуть правоохоронці.

Наприкінці травня, одразу після продажу дронів, працівники ДБР затримали військовослужбовця. Усі безпілотники правоохоронці вилучили, а загальні збитки оцінили у більш як 550 тисяч гривень.

Військовослужбовцю повідомили про підозру у викраденні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Окрім цього, уточнили Вільному Радіо у пресслужбі Бюро, чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави — 266,2 тисячі гривень.

Нагадаємо, у Кривому Розі 28 травня засудили жителя Дружківки Олександра Л, який зберігав удома 90 бойових патронів різного калібру. Він знайшов їх в одному з місцевих заводів, після чого зберігав у вітальні в себе вдома.