На Донеччині затримали військового, який міг продавати дрони свого підрозділу

Військовий міг продавати дрони свого підрозділу на Донеччині. Фото: ДБР

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Правоохоронці кажуть, що викрили на Донеччині військовослужбовця, який продавав безпілотники та комплектуючі до них. За даними слідства, частину цієї техніки чоловік викрав із власного підрозділу. Яке покарання йому може загрожувати — читайте далі.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, на початку жовтня головний сержант виставив у соцмережі оголошення про продаж чотирьох безпілотників з комплектуючими. За них чоловік хотів отримати 210 тисяч гривень.

Для передачі техніки військовослужбовець домовився про зустріч із покупцем у Краматорському районі. Однак після отримання грошей фігуранта затримали працівники ДБР — усе відбувалося в межах їхньої операції “Стоп трафік”.

Під час обшуку правоохоронці виявили ще три безпілотники, зокрема два “Вампіри”. Також вони вилучили акумуляторні батареї, шість комплектів запасних лопатей, пульти керування, посадкові шасі, мобільні телефони та гроші.

Нині встановлена сума збитків, завданих державі, перевищує 300 тисяч гривень: їх змогли відшкодувати в повному обсязі, запевняють в бюро. Саме ж устаткування мають повернути до військової частини, аби його могли використовувати для виконання бойових завдань.

Разом із тим головному сержанту вже повідомили про підозру у викраденні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави — понад 266 тисяч гривень. Як уточнили журналістам Вільного Радіо в пресслужбі ДБР, фігурант вже заплатив необхідну суму, тож його відпустили.

Військовослужбовцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня засудили уродженця Дружківки Володимира Ш. до трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік за незаконне поводження з боєприпасами. Слідство встановило, що на початку липня 2024 року фігурант справи знайшов у парку дві гранати, після чого підібрав їх, сфотографував та почав зберігати у своєму сараї. Через кілька днів поліцейські побачили знімок у його телефоні, після чого вилучили боєприпаси.