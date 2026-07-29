Підозрюваний у продажі вибухівки військовий з Донеччини. Фото: ДБР

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Підозру у придбанні, носінні, зберіганні та збуті вибухових речовин отримав службовець однієї з військових частин на Донеччині. За даними слідства, він планував продати 6 тонн вибухівки. Його тримають під вартою із можливістю внести заставу.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За їхніми даними, військовослужбовець однієї з частин на Донеччині підшукував покупців через месенджер. Спочатку він виставив на продаж 500 кілограмів сумішевої вибухової речовини. Коли охочий придбати знайшовся — запропонував зустрітися у Харківській області та продав йому “на пробу” майже 60 кілограмів вибухівки за 100 тисяч гривень.

Надалі чоловік планував продати загалом 6 тонн вибухової речовини. Її орієнтовна вартість на нелегальному ринку може перевищувати 7,5 мільйона гривень, кажуть правоохоронці.

Військового затримали та повідомили про підозру у придбанні, носінні, зберіганні та збуті вибухових речовин без передбаченого законом дозволу — за ч. 1 ст. 263 КК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Разом із тим фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести застави. Він скористався цим правом, уточнили у ДБР. Вони також перевіряють походження вибухівки та перевіряють її можливу належність до підрозділів Сил оборони України.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України затримали на Донеччині двох місцевих, яких підозрюють у коригуванні російських ударів на замовлення російських спецслужб. Правоохоронці вважають, що затримані діяли незалежно один від одного у Краматорську та Лимані.