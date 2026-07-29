Затримані підозрювані. Фото: СБУ

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Контррозвідники Служби безпеки України затримали на Донеччині двох місцевих, яких підозрюють у коригуванні російських ударів на замовлення російських спецслужб. Правоохоронці вважають, що затримані діяли незалежно один від одного у Краматорську та Лимані.

Про це повідомили у СБУ.

Так, у Краматорську затримали водія комунального автопідйомника (автовишки). Слідчі вважають, що фігуранта справи дистанційно завербували окупанти, після чого той почав збирати дані про позиції артилерії Сил оборони на околицях міста. Цю інформацію він передавав кураторам для завдання ударів по Краматорська.

У СБУ зазначили, що затриманий регулярно видаляв листування із куратором, аби убезпечити себе на випадок затримання. Комунальника затримали безпосередньо під час розвідувальної вилазки поблизу військового об’єкта.

Другий підозрюваний — колишній працівник місцевого підрозділу Укрзалізниці з Лимана. Слідчі вважають, що його завербували через знайомого, який став “депутатом” з тимчасово окупованої частини Донеччини.

За вказівкою “депутата” фігурант справи обходив прифронтове місто, аби зафіксувати та передати росіянам координати Сил оборони України та захисних споруд, стверджують в СБУ. Далі затриманий позначав виявлені об’єкти на гугл-мапах та передавав “зв’язковому”.

Затриманим повідомили про підозри за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ в умовах воєнного стану). Їм загрожує покарання від 12 років позбавлення волі до довічного з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Донеччині повідомили про підозру 48-річному мешканцю Краматорська, який нібито упродовж березня 2026 року передавав племіннику до Росії інформацію про розташування підрозділів Збройних Сил України та об’єктів критичної інфраструктури міста.