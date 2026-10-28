На Донеччині затримали російських військових, які втекли з фронту та їхали до Києва

Російські військові. Фото: з відео окупантів

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Контррозвідка СБУ затримала двох військовослужбовців 291-го мотострілецького полку російської армії, які покинули позиції на Краматорському напрямку й у цивільному одязі прямували до столиці. Один із них є двічі засудженим громадянином України з окупованого Довжанська: йому оголосили про підозру в держзраді та колабораційній діяльності. Другий затриманий — громадянин Росії, тому його утримують як військовополоненого.

Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

За матеріалами справи, обох військових напередодні відправили на штурм українських позицій на Краматорському напрямку, однак ті вирішили залишити лінію фронту. Вони прийшли в одне із селищ у сірій зоні та переодяглися в цивільний одяг, який знайшли в покинутому будинку. Свої форму та зброю натомість закопали.

Далі чоловіки пішки вирушили до Краматорська і по дорозі зупинили автостопом водія, який погодився довести їх до Дніпра. Звідти російські військові планували дістатися до Києва, адже один із них там має родичів, і перечекати.

Переодягнутих армійців затримали на блокпосту при в’їзді до Дніпропетровської області, уточнили в СБУ. У одного з них на шиї знайшли жетон військовослужбовця російської армії.

Слідчі з’ясували, що затриманий мешканець Довжанська воював проти Сил оборони України ще з 2016 року. Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у боях під Бахмутом як помічник навідника протитанкового ракетного комплексу. Слідчі кваліфікували його дії за частинами 1 і 2 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада в умовах воєнного стану) та частиною 7 статті 111-1 (колабораційна діяльність).

Суд обрав йому тримання під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Другий затриманий — громадянин Росії, який підписав контракт із Міноборони країни-агресорки, коли відбував покарання за вбивство. Його утримують як військовополоненого.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала в Ковелі колишню медсестру з Донецька, яка, за даними слідства, служила сержанткою в російській армії. До України вона приїхала з Білорусі, щоб поновити український закордонний паспорт і виїхати на постійне проживання до ЄС. Втім, тепер їй загрожує довічне позбавлення волі за держзраду.