На Донеччині змінили порядок сигналів повітряної тривоги. Ілюстративне фото: УНІАН

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На підконтрольній Україні частині Донецької області оновили сигнали сповіщення про повітряну тривогу, відбій тривоги та загрозу застосування керованих авіабомб. Тип небезпеки можна визначити за тривалістю та кількістю сигналів сирени.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Так, під час оголошення повітряної тривоги сирени подають безперервний сигнал протягом трьох хвилин. Далі сигнал повторюється кожні тридцять хвилин до відбою тривоги.

Відбій тривоги супроводжує безперервний сигнал тривалістю 30 секунд.

Також є окремий сигнал для загрози застосування російських керованих авіабомб. У цьому випадку сирени працюють уривчасто та подають три сигнали тривалістю по п’ятнадцять секунд кожен.

“Не ігноруйте сигнали сирен! Вони подаються лише у випадках реальної небезпеки. Почувши сигнал — негайно дійте відповідно до правил безпеки: прямуйте до укриття, бережіть себе та своїх близьких”, — закликав Вадим Філашкін.

Нагадаємо, близько 7,8 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку липня 2026-го. Серед них є більш як тисяча дітей. Зокрема з Костянтинівської громади вже виїхала 151 людина.