Через загрозу обстрілів на Донеччині тимчасово змінили розклад приміських рейсів. Частину поїздів скасували, а окремі маршрути скоротили до проміжної станції Гусарівка, що на Харківщині.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Тимчасово не курсуватимуть поїзди:
Маршрути двох поїздів скоротили, й тепер вони курсуватимуть по Харківській області, не доїжджаючи до кінцевих станцій на Донеччині:
Окрім того, приміський поїзд Краматорськ – Слов’янськ курсуватиме за оновленим розкладом:
Замість рейсу Язикове – Слов’янськ пасажири можуть скористатися поїздом Близнюки – Гусарівка. Він вирушає о 05:23 та прибуває на кінцеву станцію о 06:37.
У компанії просять стежити за оновленнями лише на офіційних сторінках Укрзалізниці та на місцевих вокзалах і станціях.
Раніше ми писали, що через обстріли в Україні змінили маршрути деякі поїзди, зокрема ті, що курсують через Краматорськ.