Підтримати
RU
Підтримати

На Донеччині змінили рух приміських поїздів: частину рейсів скасували через підвищену небезпеку

Юлія Маркулич
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Через загрозу обстрілів на Донеччині тимчасово змінили розклад приміських рейсів. Частину поїздів скасували, а окремі маршрути скоротили до проміжної станції Гусарівка, що на Харківщині.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Тимчасово не курсуватимуть поїзди:

  • Язикове – Слов’янськ,
  • Слов’янськ – Краматорськ,
  • Краматорськ – Слов’янськ.

Маршрути двох поїздів скоротили, й тепер вони курсуватимуть по Харківській області, не доїжджаючи до кінцевих станцій на Донеччині:

  • Близнюки – Гусарівка (замість Близнюки – Слов’янськ),
  • Гусарівка – Харків-Пасажирський (замість Краматорськ – Харків-Пасажирський).

Окрім того, приміський поїзд Краматорськ – Слов’янськ курсуватиме за оновленим розкладом:

  • відправлення з Краматорська — 07:21,
  • прибуття до Слов’янська — 07:43.

Замість рейсу Язикове – Слов’янськ пасажири можуть скористатися поїздом Близнюки – Гусарівка. Він вирушає о 05:23 та прибуває на кінцеву станцію о 06:37.

У компанії просять стежити за оновленнями лише на офіційних сторінках Укрзалізниці та на місцевих вокзалах і станціях.

Раніше ми писали, що через обстріли в Україні змінили маршрути деякі поїзди, зокрема ті, що курсують через Краматорськ.

Завантажити ще...