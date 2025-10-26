Потяг. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Через загрозу обстрілів на Донеччині тимчасово змінили розклад приміських рейсів. Частину поїздів скасували, а окремі маршрути скоротили до проміжної станції Гусарівка, що на Харківщині.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Тимчасово не курсуватимуть поїзди:

Язикове – Слов’янськ,

Слов’янськ – Краматорськ,

Краматорськ – Слов’янськ.

Маршрути двох поїздів скоротили, й тепер вони курсуватимуть по Харківській області, не доїжджаючи до кінцевих станцій на Донеччині:

Близнюки – Гусарівка (замість Близнюки – Слов’янськ),

Гусарівка – Харків-Пасажирський (замість Краматорськ – Харків-Пасажирський).

Окрім того, приміський поїзд Краматорськ – Слов’янськ курсуватиме за оновленим розкладом:

відправлення з Краматорська — 07:21,

прибуття до Слов’янська — 07:43.

Замість рейсу Язикове – Слов’янськ пасажири можуть скористатися поїздом Близнюки – Гусарівка. Він вирушає о 05:23 та прибуває на кінцеву станцію о 06:37.

У компанії просять стежити за оновленнями лише на офіційних сторінках Укрзалізниці та на місцевих вокзалах і станціях.

