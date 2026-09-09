Де лінія фронту на Донеччині 8 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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За добу 8 вересня поліція зафіксувала 973 російські удари по Донецькій області, для атак загарбники застосовували авіабомби, РСЗВ та дрони. Під обстрілами опинилися житлові квартали та об’єкти інфраструктури регіону, однак, попередньо, серед цивільних ніхто не загинув і не зазнав поранень.
Так, за даними поліції, під вогнем були місто Слов’янськ, селище Біленьке та село Петрівка Друга.
По Слов’янську двічі били з РСЗВ “Смерч” — там пошкоджені чотири приватні будинки.
На Біленьке Краматорської громади скинули три 250-кілограмові авіабомби — пошкоджені 96 осель.
У Петрівці Другій після влучання дрона “Молнія-2” пошкоджені три оселі та дві господарські споруди.
Після опівночі по регіону продовжили завдавати ударів, близько 03:35 російський безпілотник влучив по Ясногірці. Постраждали три будинки та дві господарські споруди.
Загалом унаслідок обстрілів руйнувань зазнали 105 цивільних об’єктів, з них 103 житлових будинків, пишуть у поліції.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що за добу також влучання фіксували у Петрівці Шахівської громади та Ясногірці Краматорської громади.
Загалом за добу, повідомляє посадовець, росіяни шість разів били по населених пунктах Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати ще 818 людей, з них 57 — діти.
Нагадаємо, російські війська планують зосередити свої сили на Словʼянському напрямку — він стане основним відтинком упродовж осені 2026-го. Окупанти вже намагаються вийти на рубежі Миколаївки та Оріхуватки, що може дозволити в майбутньому підійти до Словʼянська. Задля цього вони посилили атаки на місто: тепер вони щоденні.