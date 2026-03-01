Кадр з відео: Мадяр

Українські військові в ніч на 1 березня завдали ударів по техніці російських окупантів на тимчасово захопленій частині Донеччини. Під ураження потрапили елементи протиповітряної оборони та склад із боєприпасами.

Про це повідомляють в Генеральному штабі ЗСУ.

За офіційною інформацією, поблизу Новокраснівки Маріупольського району та Мангуша захисники уразили радіолокаційні станції зенітних ракетних комплексів С-300. Саме такі станції “бачать” повітряні цілі та допомагають росіянам наводити ракети. Також українські сили били по складу боєприпасів у районі Ялти Мангушського району та по місцю зосередження особового складу неподалік Молодого Шахтаря, що у Горлівському районі.

Окремо повідомляють про ураження техніки ППО поблизу Маріуполя. Зокрема, йдеться про радіолокаційну станцію “Імбір” — високотехнологічну самохідну станцію радіолокації, яку використовують для виявлення крилатих ракет та інших висотних цілей. Як зазначають військові, таких станцій у росіян загалом 200 штук.

Також вдалося знищити пуско-зарядну самохідну установку зенітно-ракетного комплексу С-300В.

Крім Донеччини, удари завдали й по цілях на тимчасово окупованій частині Запорізької області — там уразили склад пального, ремонтний підрозділ та райони зосередження живої сили загарбників.

Масштаби втрат росіян наразі уточнюються.

