На Донеччині дорогу розчищають 13 одиниць спецтехніки. Фото: Вадим Філашкін

На Донеччині ускладнилися погодні умови — на дорогах місцями утворилася ожеледиця та випав невеликий сніг. Для безпеки руху працюють дорожні служби.

Про це повідомив голова ДонОВА Вадим Філашкін.

Попри складні погодні умови всі автошляхи області залишаються відкритими для проїзду. Для обробки та розчищення покриття залучили 13 одиниць спеціальної техніки та 15 працівників.

“Область має достатньо протиожеледних і паливно-мастильних матеріалів, щоб оперативно реагувати на погіршення погоди.

Працюємо у тісній координації з громадами, рятувальниками ДСНС, патрульною поліцією та підрядними організаціями, щоб тримати ситуацію під контролем”, — зазначив Вадим Філашкін.

Водіїв просять бути уважними за кермом, знижувати швидкість та дотримуватися правил безпеки.

